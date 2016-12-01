Послание Путина Федеральному собранию

Сегодня в 12.00 мск президент России Владимир Путин выступает со своим тринадцатым в этом качестве посланием Федеральному собранию. «Ведомости» ведут текстовую трансляцию этого события.

Послание - конституционное право президента (ст. 84 Конституции России). Содержание его традиционно не раскрывается, но накануне пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков пообещал «путинский стержень с акцентом на социальную сферу».

Телеканал «Дождь» узнал, что президент не будет акцентировать тему противостояния Западу и не объявит ни о перестановках в своей администрации, ни о старте президентской кампании 2018 г. Значительную часть речи Путин, вероятно, посвятит юбилею революции 1917 г. - в том смысле, что революции недопустимы, утверждает телеканал.

Георгиевский зал Кремля, естественно, полон. До начала послания 10 минут. Как правило, выступление Путина длится порядка часа, в начале его президент дает программный посыл (2012 г. - национальная идентичность, 2013 г. - экономика и отток капитала, 2014 г. - Крым и санкции, 2015 г. - международный терроризм и отношения с Турцией), далее - список конкретных тем, по которым затем будет подготовлено поручение правительству.

До начала 5 минут. Различные СМИ передают слух о том, что в этом году послание будет коротким.

Фотографа «Ведомостей» в зал не пустили: «У нас для вас места нет».

Путин под аплодисменты входит в зал.

Экономика, социальные вопросы, внутренняя (не внешняя!) политика - основные темы послания, объявляет президент. Хвалит россиян, объединившихся вокруг патриотических ценностей «не потому, что их всё устраивает», а в заботе о России.

«Общество решительно отторгает спесь, высокомерие, хамство»... а ценит тех, кто делает дело. Это и показали выборы в Госдуму, говорит Путин, - и мы их будем делать еще более конкурентными, развивать институты демократии (!). Кстати, сегодня юбилей «Единой России», у которой конституционное большинство, поздравляет президент партию власти.

«Прикрываясь рассуждениями о свободе, нельзя оскорблять чувства людей и национальные традиции». Но и другая сторона не должна допускать злоупотреблений, подчеркивает президент.

Слабое государство - это путь к краху и разочарованию, констатирует Путин - и переходит к теме революции 1917 г. По мнению президента, революция должна быть объективно и всесторонне оценена - но при этом цитирует Лосева (смысл в том, что истинному гражданину дорога и трагедия страны). После этого Путин призывает к примирению - «Россия у нас одна». (Аплодисменты зала.)

Похоже, послание скатывается на проторенную дорожку - Путин переходит к социалке и цифрам. Коэффициент рождаемости в России 1,7, что больше, чем в Португалии и Греции (почему не в Турции, например?). Цитирует конкурсы в педагогические и медицинские вузы. «Дай бог успехов молодым специалистам в их работе в будущем!» (Аплодисменты.)

Есть перинатальные центры (а не было), высокотехнологичная медпомощь выросла в 15 раз (ее надо финансировать в будущем году). Нужно развивать первичную медпомощь.

Пока Путин говорит о закупке медикаментов и подключении всех клиник к скоростному интернету, заметим, что сегодняшняя относительно приличная демография - следствие высокой рождаемости «бархатного» застоя и раннеперестроечных лет.