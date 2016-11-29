Послание президента будет содержать «путинский стержень» с акцентом на соцсферу – Песков

Содержание послания президента Владимира Путина Федеральному собранию по традиции не разглашается, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Послания президента отличаются друг от друга, «но их все объединяет путинский стержень с акцентом на социальную сферу, на социальные обязательства государства», заявил Песков.

Что касается нюансов, в частности, внешнеполитической части послания, то Песков предпочел их не раскрывать и призвал дождаться самого выступления главы государства.

Путин выступит с посланием к обеим палатам парламента 1 декабря.