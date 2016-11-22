Путин выступит с посланием к Федеральному собранию 1 декабря
Д. Абрамов / Ведомости
Президент России Владимир Путин огласит послание к Федеральному собранию 1 декабря, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Послание будет первого числа. Пресс-конференция тоже будет в декабре, во второй половине, о дате мы сообщим дополнительно», – сказал Песков (цитата по «Интерфаксу»).
В этом году президент обратится к Федеральному собранию с посланием в 13-й раз.
Ранее источники РБКсообщали, что в Кремле приступили к подготовке ежегодного послания Путина в сентябре. Собеседники издания сообщали, что начался сбор предложений, но интересных идей для послания пока немного.
В 2015 г. Путин огласил послание Федеральному собранию также в четверг, 3 декабря. Основными темами послания Путина в 2015 г. стали международная безопасность, российская экономика и ситуация в социальной сфере.
В прошлом году Путин выделил тему международного терроризма и еще раз подтвердил твердость позиции России в борьбе с ним.
Путин уже несколько лет подряд выступает с посланием в декабре. Мероприятие обычно начинается в полдень по Москве и проходит в Большом Кремлевском дворце в присутствии членов правительства, депутатов Госдумы, сенаторов, губернаторов, представителей общественности. Выступление президента будет транслироваться в прямом эфире.
В 2015 г. большая пресс-конференция с Путиным прошла 17 декабря и начиналась она, вопреки обыкновению, не с заявления президента, а с вопросов.
Кто слушал Путина в 2015 году
Е. Разумный / Ведомости
Президент России Владимир Путин в двенадцатый раз выступил с посланием к Федеральному собранию. Оно традиционно начнется в 12.00 мск в Георгиевском зале Кремля в присутствии около тысячи приглашенных – это члены Совета Федерации, депутаты Госдумы, члены правительства, руководители Конституционного, Верховного и Высшего Арбитражного судов, губернаторский корпус, главы традиционных конфессий, руководители крупнейших СМИ
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Е. Разумный / Ведомости
Председатель правительства Дмитрий Медведев и патриарх Московский и всея Руси Кирилл
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Е. Разумный / Ведомости
Министр финансов Антон Силуанов и председатель Счетной палаты Татьяна Голикова
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Министр образования и науки Дмитрий Ливанов (справа), председатель ЦБ Эльвира Набиулина и помощник президента Андрей Фурсенко
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Генеральный директор "Ростеха" Сергей Чемезов
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Глава администрации президента Сергей Иванов
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Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко и министр экологии и природных ресурсов Сергей Донской
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Председатель комитета по безопасности Ирина Яровая
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Е. Разумный / Ведомости
Председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер
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Е. Разумный / Ведомости
Президент всероссийского мотоклуба "Ночные волки" Александр Залдостанов (Хирург)
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Член Совета Федерации, председатель всероссийского общественного движения "Матери России" Валентина Петренко
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Е. Разумный / Ведомости
Председатель совета муфтиев России Равиль Гайнутдин
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Член комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Сулейман Керимов (слева) и губернатор Московской области Андрей Воробьев
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Е. Разумный / Ведомости
Глава Чечни Рамзан Кадыров (слева) и министр промышленности и торговли Денис Мантуров
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Е. Разумный / Ведомости
Первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков, ректор Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова Виктор Садовничий и председатель комитета Государственной думы по образованию Вячеслав Никонов (слева направо)