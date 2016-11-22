Путин выступит с посланием к Федеральному собранию 1 декабря

Песков также сообщил, что пресс-конференция пройдет во второй половине декабря

Президент России Владимир Путин огласит послание к Федеральному собранию 1 декабря, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Послание будет первого числа. Пресс-конференция тоже будет в декабре, во второй половине, о дате мы сообщим дополнительно», – сказал Песков (цитата по «Интерфаксу»). В этом году президент обратится к Федеральному собранию с посланием в 13-й раз.

Ранее источники РБК сообщали, что в Кремле приступили к подготовке ежегодного послания Путина в сентябре. Собеседники издания сообщали, что начался сбор предложений, но интересных идей для послания пока немного.

В 2015 г. Путин огласил послание Федеральному собранию также в четверг, 3 декабря. Основными темами послания Путина в 2015 г. стали международная безопасность, российская экономика и ситуация в социальной сфере. В прошлом году Путин выделил тему международного терроризма и еще раз подтвердил твердость позиции России в борьбе с ним.

Путин уже несколько лет подряд выступает с посланием в декабре. Мероприятие обычно начинается в полдень по Москве и проходит в Большом Кремлевском дворце в присутствии членов правительства, депутатов Госдумы, сенаторов, губернаторов, представителей общественности. Выступление президента будет транслироваться в прямом эфире.

В 2015 г. большая пресс-конференция с Путиным прошла 17 декабря и начиналась она, вопреки обыкновению, не с заявления президента, а с вопросов.

Кто слушал Путина в 2015 году