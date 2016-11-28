Минэкономразвития хочет сохранить IT-льготы навсегда

Минэкономразвития РФ внесло в правительство законопроекты о бессрочном продлении для IT-компаний льготного тарифа страховых взносов в размере 14% вместо стандартных 30%, сообщил «Ведомостям» представитель Минэкономразвития. Ведомство также предлагает не ограничивать круг получателей льгот теми компаниями, продукты которых внесены в реестр отечественного программного обеспечения (ПО) при Минкомсвязи.

Сейчас льготной ставкой страховых взносов в размере 14% могут воспользоваться компании, прошедшие специальную аккредитацию в Минкомсвязи. Но льгота действует лишь до конца 2017 г., после чего ставка начнет плавно расти: в 2018 г. она повысится до 21%, в 2019 г. – до 28%, а с 2020 г. станет стандартной – 30%.

Ранее Минкомсвязи предлагало продлить действие 14%-ного тарифа на шесть лет – до конца 2023 г., а окончательно отменить льготы, соответственно, только в 2026 г. Министерство финансов неизменно выступало против, объясняя это дефицитом бюджета. Кроме того, утвержденная по итогам майского указа президента России Владимира Путина стратегия долгосрочного развития пенсионной системы предполагает, что, после того как срок действия льгот закончится, государство уже не будет поддерживать отрасли за счет обязательного пенсионного страхования, аргументировало ведомство. Не поддерживали продление льгот и Минтруд с Минздравом. Но в конце мая Путин поддержал продление льгот, поручив правительству продлить льготу разработчикам «российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных». Причем не бессрочно (как двумя неделями ранее предлагало Минэкономразвития), а до 2023 г.

Льгота на $45 млн За два года льготы сэкономили офшорному разработчику ПО Luxoft $45,2 млн, или около 3,9% от всей выручки компании за этот период. В 2015 финансовом году (заканчивается в марте) сумма составила $24,6 млн, в 2016-м – $20,6 млн.

В июле замминистра финансов Илья Трунин передавал «Ведомостям», что «поручение президента правительству, безусловно, надо выполнять». После выхода майского поручения президента Минфин концептуально согласился с продлением льгот, предложив обсуждать детали и объем выпадающих доходов бюджета, а вот Минтруд и Минздрав по-прежнему не одобряют продления, знает собеседник «Ведомостей», участвующий в обсуждении законопроектов. По его словам, это и будет темой обсуждения в правительстве.

Продление льгот лишь до 2023 г. оставляет пространство для будущего маневра со льготами, если он вдруг понадобится, а вот возможная отмена бессрочной льготы будет расцениваться как ухудшение инвестиционных условий страны в целом, рассуждает руководитель подгруппы «Интернет + суверенитет» в администрации президента Илья Массух.

Есть разногласия и по тому, кто сможет воспользоваться продленной льготой. В майском поручении президент использовал формулировку, совпадающую с названием реестра отечественного ПО, который ведет Минкомсвязи (Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных). Тем не менее напрямую о реестре в поручении президента не говорится. Существуют IT-компании, которые сейчас пользуются льготами, но не имеют шансов попасть в реестр – например, глобальные IT-компании или разработчики софта на заказ.

Недовольные этим IT-ассо­циа­ции АПКИТ и «Руссофт» в июле обратились к занимавшему тогда пост министра экономического развития Алексею Улюкаеву с просьбой не ограничивать круг получателей страховых льгот реестром отечественного софта, подсчитав, что из-за этого суммарный экспорт российского софта в 2016–2020 гг. может снизиться на $7,9 млрд. Если механизм использования реестра для продления льгот не подходит, то надо искать другие, передавал в июле Трунин. По мнению Массуха, прекращение льготы – это существующие налоговые условия, поэтому их продление фактически является преференцией. А ее логично давать отечественным разработчикам, считает он.

В начале ноября Путин вновь дал правительству поручение подумать над продлением (снова до 2023 г.) действующих льгот, но на этот раз уже для всех IT-компаний, имеющих на них право, говорится на сайте Кремля.

Поручение появилось после выступления президента на съезде «Деловой России». С момента введения льгот совокупный оборот российских IT-компаний вырос с 330 млрд до 500 млрд руб., что увеличило налоговые сборы с 28 млрд до 54 млрд руб., а вот выпадающие доходы из-за снижения ставки составили 15 млрд руб., говорил на съезде Путин.

Сейчас в правительство направлены документы, по сути совпадающие с законопроектом о продлении льгот, который Минэкономразвития размещало на портале обсуждения нормативно-правовых актов 13 мая, сообщил представитель министерства. Но формально это разные документы. Необходимость их обновления представитель министерства объясняет законом о передаче администрирования страховых взносов налоговым органам, который вступил в силу в июле.

Представитель Минтруда отказался от комментариев. Представители Минфина и Минздрава не ответили на запрос «Ведомостей».