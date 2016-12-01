Путин поручил Минкомсвязи оборудовать интернетом все российские больницы и поликлиники

Проект стоимостью около 10 млрд рублей будет финансироваться из фонда универсальной услуги связи
В ближайшие два года все больницы и поликлиники в России должны быть оснащены интернетом
В ближайшие два года все больницы и поликлиники в России должны быть оснащены интернетом
М. Стулов / Ведомости

В ближайшие два года все больницы и поликлиники в России должны быть оснащены интернетом. Об этом заявил президент страны Владимир Путин в ходе ежегодного послания Федеральному собранию. Это позволит врачам даже в отдаленном городе или поселке использовать возможности телемедицины, заявил президент.

Он указал, что задача оснащения интернетом медицинских учреждений стоит перед Минкомсвязи России.

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Представитель Минкомсвязи сказал, что для решения этой задачи ведомство планирует использовать фонд универсальной услуги связи, из которого в том числе финансируется проект устранения цифрового неравенства (УЦН), исполнителем по которому является «Ростелеком». Фонд формируется за счет отчислений всеми операторами РФ по 1,2% выручки. По предварительным оценкам, стоимость этого проекта – 10 млрд руб. в год, рассказывает федеральный чиновник. Также собеседник «Ведомостей» отметил, что реализация начнется уже в следующем году.

Послание Путина Федеральному собранию

Представитель «Ростелекома» отметил, что компания пока не получала никаких предложений по поводу участия в проекте, однако у нее есть большой опыт работы с подобными проектами (в частности, «Ростелеком» обеспечивал интернетом российские школы). Он добавил, что «Ростелеком» готов взяться за реализацию подобного проекта.

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