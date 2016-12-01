Путин поручил Минкомсвязи оборудовать интернетом все российские больницы и поликлиники

В ближайшие два года все больницы и поликлиники в России должны быть оснащены интернетом

В ближайшие два года все больницы и поликлиники в России должны быть оснащены интернетом. Об этом заявил президент страны Владимир Путин в ходе ежегодного послания Федеральному собранию. Это позволит врачам даже в отдаленном городе или поселке использовать возможности телемедицины, заявил президент.

Он указал, что задача оснащения интернетом медицинских учреждений стоит перед Минкомсвязи России.

Представитель Минкомсвязи сказал, что для решения этой задачи ведомство планирует использовать фонд универсальной услуги связи, из которого в том числе финансируется проект устранения цифрового неравенства (УЦН), исполнителем по которому является «Ростелеком». Фонд формируется за счет отчислений всеми операторами РФ по 1,2% выручки. По предварительным оценкам, стоимость этого проекта – 10 млрд руб. в год, рассказывает федеральный чиновник. Также собеседник «Ведомостей» отметил, что реализация начнется уже в следующем году.

Представитель «Ростелекома» отметил, что компания пока не получала никаких предложений по поводу участия в проекте, однако у нее есть большой опыт работы с подобными проектами (в частности, «Ростелеком» обеспечивал интернетом российские школы). Он добавил, что «Ростелеком» готов взяться за реализацию подобного проекта.