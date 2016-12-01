«В контакте» хочет избавиться от «серой» рекламы в сообществах

«В контакте» хочет избавиться от рекламы, которую продают администраторы сообществ, минуя саму соцсеть. Компания планирует предложить администраторам заменить часть прямых размещений на промопосты, которые продает сама компания, рассказал директор по развитию соцсети Александр Круглов. Взамен «В контакте» поделится с администраторами частью выручки от продажи промопостов, размещенных в ленте новостей пользователей и на странице сообщества. Размер отчислений Круглов не раскрывает: по его словам, на этапе тестирования, которое начнется в январе 2017 г., этот вопрос будет решаться с каждым сообществом индивидуально.

Драйвер роста «В контакте» – самый растущий актив Mail.ru Group. Ее выручка в III квартале 2016 г. увеличилась на 39,3%, тогда как рост выручки всей группы составил всего 5%. Наиболее быстрыми темпами (21,3%) росла выручка группа от рекламы – опять-таки благодаря «В контакте». Два других сегмента – многопользовательские игры и платежи пользователей – снизили выручку на 13,5% и 3,8% соответственно.

«Текущая серая реклама не нравится ни пользователям, ни администраторам сообществ. Сейчас они вынуждены ее размещать чтобы зарабатывать, но такие рекламные посты часто раздражают пользователей, объясняет Круглов. При этом у «В контакте» есть хорошая реклама, которая персонализирована и не вызывает особого негатива. Мы готовы планомерно начать делиться доходами с такой рекламы с админами сообществ: для этого планируем забирать рекламные показы у групп (сейчас им можно размещать 5 рекламных постов в день) и ставить вместо них наши рекламные записи», добавляет он.

Предложение распространяется на сообщества, в которых не менее 500 000 участников: это должны быть сообщества с уникальным контентом, без мата и эротики. Всего во «В контакте» несколько миллионов активных сообществ, говорит представитель компании.

Объем «серой» рекламы во «В контакте» Круглов затруднился оценить. Но человек, знакомый с показателями компании, говорит, что она сопоставима с официальными рекламными продажами социальной сети. В III квартале 2016 г. выручка «В контакте» составила 2,12 млрд руб., следует из отчетности Mail.ru Group (владеет 100% «В контакте»). Реклама приносит соцсети более половины выручки, то есть больше 1 млрд руб. в III квартале.