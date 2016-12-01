«В контакте» запустила собственный мессенджер

Социальная сеть «В контакте» объявила о запуске собственного мессенджера, позволяющего «оставаться на связи, но при этом не отвлекаться на новости в ленте». Об этом сегодня сообщила пресс-служба соцсети.

«С сегодняшнего дня мессенджер "В контакте" доступен для платформ OS X (macOS) и Windows. В приложении доступна вся функциональность обычных диалогов "В контакте": пользователи могут создавать чаты с друзьями и коллегами, обмениваться фотографиями и видеороликами, отправлять документы и записывать аудиосообщения», - говорится в сообщении.

По словам разработчика мессенджера Евгения Зиновьева, в сентябре был запущен масштабный конкурс по тестированию приложений, первым заданием которого был тест приложения VK Desktop Messenger.

«Оно было выбрано не случайно: мессенджер - это экспериментальный продукт, на котором мы хотели попробовать новые технологии и дать возможность проявить себя сильным специалистам», - пояснил Зиновьев, отметив, что сегодня открывается доступ всем пользователям к новому мессенджеру «В контакте».