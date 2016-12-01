Каналы для 21-й кнопки начнут выбирать в феврале

Федеральная конкурсная комиссия (ФКК) выберет обязательный общедоступный региональный канал, который будет размещаться на 21-й кнопке, в феврале, сообщил Роскомнадзор

Региональные каналы должны будут подать заявки в Роскомнадзор до конца года

Федеральная конкурсная комиссия (ФКК) выберет обязательный общедоступный региональный канал, который будет размещаться на 21-й кнопке, в феврале, сообщил Роскомнадзор.

В апреле 2016 г. на медиафоруме региональных и местных средств массовой информации «Правда и справедливость» гендиректор телеканала «Санкт-Петербург» Сергей Боярский предложил зафиксировать региональные каналы на 21-й кнопке, чтобы «жители страны могли получать информацию о жизни в своем регионе». Это предложение поддержали министр связи Николай Никифоров и президент России Владимир Путин. Через неделю Левин внес проект с соответствующими поправками в законы «О средствах массовой информации» и «О связи» в Госдуму, и уже к лету закон был принят.

Благодаря этому в каждом регионе появится обязательный для распространения операторами связи телеканал. За ним будет закреплена 21-я кнопка: т. е. при настройке нового телевизора этот региональный канал будет идти сразу после 20 федеральных каналов, входящих в первый и второй мультиплекс.

Подать заявки на участие в конкурсе ФКК региональные каналы смогут до конца года. Проводить конкурсы по выбору таких каналов ФКК начнет в феврале.