«Налог на Google» оплатят российские пользователи

Закон о введении НДС на продажи электронных услуг (так называемый закон о «налоге на Google») Госдума приняла летом этого года

Пользователи рунета начали получать уведомления от Google о том, что компания начинает включать в их счета налог на добавленную стоимость (НДС). В одном из таких писем, с которым ознакомились «Ведомости», говорится о включении НДС в счета за услугу пользования хранилищем файлов Google Диск.

«В соответствии с законом, принятым Государственной думой Российской Федерации, с 1 января 2017 г. НДС в размере 18% будет распространяться на всех клиентов Google Диска, являющихся резидентами России, - говорится в письме. - Компания Google не может предоставить вам налоговых консультаций и рекомендует обратиться со всеми вопросами в отношении этого изменения к вашему налоговому консультанту».

Представитель Google пока не ответил на вопрос «Ведомостей». Но на прошлой неделе издание «Хабрахабр» сообщило, что похожие письма начали получать пользователи и других сервисов Google – например, Google Cloud Platform, Firebase и API. Правда, с этими сервисами ситуация несколько иная. Google сообщил пользователям, что с 7 декабря 2016 г. сервисы Google Cloud Platform, Firebase и API можно будет использовать в России только в коммерческих целях. В связи с этим компания поменяет тип их аккаунтов с физических лиц на юридические.

«Владельцем такого аккаунта может являться коммерческая организация, аффилированное лицо, индивидуальный предприниматель или товарищество. Мы не будем включать НДС в платежи по вашему аккаунту, и вам необходимо будет самостоятельно рассчитывать сумму налога по ставке, установленной в России», - говорилось в письмах Google. «Если вы используете службы Google Cloud Platform, Firebase и API в некоммерческих целях, вам следует отказаться от их использования до 7 декабря 2016 г.», - сообщила компания.

Закон о введении НДС на продажи электронных услуг (так называемый закон о «налоге на Google») Госдума приняла летом этого года. Авторы закона – депутаты Андрей Луговой и Владимир Парахин: они сочли несправедливым, что российские компании платят НДС при продаже электронных услуг, а иностранные вроде Google и Apple – нет: это ставит иностранные компании в более выгодное положение. Пользователи Apple сообщений от компании об НДС пока не получали.

Про добавление НДС в счета на покупку музыки, фильмов и другого контента в магазинах Google Play и Apple AppStore пока ничего не известно.

По закону, к электронным услугам, облагаемым НДС, относятся предоставление через интернет прав на использование программ для компьютеров, в том числе игр и баз данных; оказание рекламных услуг в интернете, услуг по размещению предложений о приобретении товаров и услуг, по поддержке электронных ресурсов, предоставлению доменных имен и услуг хостинга, предоставление прав на использование электронных книг, музыкальных произведений, графических изображений и видео.

Ранее депутат Луговой оценивал выгоду государства от введения «налога на Google» в 10 млрд руб. в год. «Многие переживали, что цены повысятся, но ничего подобного (не произойдет), рынок все отрегулирует», - также заявлял он.