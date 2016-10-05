Минфин предложил ввести НДС для иностранных интернет-ритейлеров

Минфин России предложил ввести налог на добавленную стоимость (НДС) для иностранных интернет-ритейлеров. Об этом говорится в проекте Основных направлений налоговой политики на 2017-2019 гг.

"С учетом опыта взимания НДС с контента, реализуемого в Российской Федерации зарубежными интернет-площадками, будут предложены изменения в законодательство о налогах и сборах, направленные на взимание, начиная с 2018-2019 гг., в Российской Федерации НДС с ввозимых товаров, реализуемых зарубежными поставщиками российским физическим лицам с использованием интернет-площадок", - следует из документа.

Летом 2016 г. вопрос уплаты НДС иностранными компаниями, продающими россиянам товары через интернет, обсуждала Федеральная налоговая служба (ФНС) с заинтересованными ведомствами. ФНС утверждала, что это необходимо для того, чтобы уравнять иностранные компании с российскими - НДС должен уплачиваться в стране потребления.

Подобная мера с 1 января 2017 г. будет применяться по отношению к компаниям, торгующим на территории России электронным контентом (в начале июля президент России Владимир Путин подписал соответствующий закон - закон о «налоге на Google»). Компании должны будут зарегистрироваться в специальном электронном учете налоговой службы и платить налоги наравне с российскими компаниями, но торговля физическими товарами под действие закона пока не попадала. Законопроект внесли в Госдуму депутаты Андрей Луговой и Владимир Парахин. Они сочли несправедливым, что российские компании платят НДС при продаже электронных услуг, а иностранные, вроде Google и Apple, – нет.

"Поскольку иностранные компании не подпадают под нашу юрисдикцию, платить НДС будут граждане при получении заказанных через интернет товаров", - сообщил ТАСС президент Национальной ассоциации дистанционной торговли Александр Иванов. Кроме того, ситуация со сбором НДС может сложиться таким образом, что сам процесс сбора и администрирования окажется дороже, чем получаемая от граждан сумма, добавил он.