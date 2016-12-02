«Волгобалт медиа» требует отменить аукцион на размещение рекламы в метро

Статья опубликована в № 4216 от 02.12.2016 под заголовком: Метро не для всех

Рекламный оператор «Волгобалт медиа» в середине ноября подал жалобу в УФАС по Петербургу с просьбой аннулировать аукцион на право размещения рекламы в петербургском метро, следует из материалов ведомства. Директор по маркетингу «Волгобалт медиа» Дмитрий Ганибалов подтвердил подлинность жалобы, но не смог вчера вечером прокомментировать ее.

Петербургское ГУП «Городской центр размещения рекламы» (ГЦРР) в конце октября объявило торги на право в течение 10 лет размещать рекламу в метро. Адресная программа включает 2661 место общей площадью 6603 кв. м для размещения рекламы. Торги должны были пройти в форме открытого конкурса с начальной ценой 1,65 млрд руб., претенденты должны предоставить 150 млн руб. задатка. Подведение итогов было назначено на 12 декабря.

Требования к квалификации претендентов создают преимущества одной или нескольким компаниям для участия в торгах и вводят ограничение конкуренции, сказано в жалобе «Волгобалт медиа». В конкурсе могут принять участие только компании, работавшие в метрополитенах России не менее трех последних лет. Оператор должен предоставить документы, что выполнял работы в метро на сумму не менее 10% от стартовой цены аукциона и без начисления штрафных санкций. На конкуренцию также может повлиять размер задатка, считает «Волгобалт медиа». Оператора не устраивает и обязательство на безвозмездной основе размещать 5% социальной рекламы в год. Безвозмездность такого договора законодательством не предусмотрена, сказано в жалобе.

На четверых Право размещать рекламу на разных линиях петербургского метро в 2006 г. выиграли ООО «Метроном», ЗАО «Афкап», ЗАО «Анфас» и ЗАО «Коммет». Их уполномоченный представитель и центр продаж – агентство «Проспект», сказано на сайте компании.

ООО «Трейд компани», структура автохолдинга «Гема», в начале ноября пожаловалось в ФАС на конкурсную документацию, которая ограничивает количество участников. ФАС выдала ГЦРР предписание изменить условия. ГЦРР оспаривает это решение в суде. В связи с обращением в суд исполнение предписания приостановлено, сказано в ответе ГЦРР «Ведомостям». Прием заявок продлен до 13 декабря, а подведение итогов состоится 23 декабря.

«Трейд компани» выиграла конкурс на рекламу в московском метро, она предложила на торгах 22,6 млрд руб. при начальной цене 17,9 млрд руб. Представитель «Трейд компани» вчера не общалась с журналистами.

Разбирательства в суде и в УФАС могут происходить параллельно, но при наличии решения суда антимонопольная служба может учесть его в своем деле, говорит старший партнер юрфирмы «Дювернуа лигал» Игорь Гущев.