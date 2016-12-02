В России появился отечественный конкурент Windows Pro

«Базальт СПО», созданная год назад, представила корпоративную операционную систему собственной разработки на базе Linux.

От настольных версий такие системы отличаются возможностью работы с большими массивами данных, удаленного управления большим количеством рабочих мест (например, для коллективной смены условий доступа), повышенной надежностью и т. п. «Базальт» представил серверную версию ОС и версию для рабочих станций. Эти версии, «Альт сервер» и «Базальт рабочая станция», внесены в Единый реестр российского ПО в сентябре 2016 г., следует из его материалов.

59% «Базальт СПО» принадлежит компании «Агентство финансовой поддержки», по 33,3% уставного капитала которой, в свою очередь, принадлежит Григорию Сизоненко, Владимиру Чепко и Екатерине Петровой (данные «СПАРК-Интерфакса»). Сизоненко - совладелец и гендиректор компании ИВК, с начала 1990-х гг. разрабатывающей ПО для специализированных госструктур, в частности силовых, среди ее клиентов, например, Минобороны, рассказывает представитель компании. По его словам, в 2016 г. выручка ИВК составит около 4 млрд руб.

Еще 24% уставного капитала «Базальт СПО» принадлежит гендиректору Алексею Новодворскому, он же владелец 10% разработчика ПО на платформе Linux «Альт линукс». Его советник – бывший гендиректор «Альт линукса» и также его миноритарный акционер Алексей Смирнов. Новая операционная система разрабатывается в новой компании, а не в «Альт линукс», потому что таково пожелание инвесторов «Базальта», рассказал он «Ведомостям». Говорить о дальнейших перспективах «Альт линукс» он не стал. Соглашения с «Агентством финансовой поддержки» исключают конфликт интересов, подчеркивает он.

Из сообщения «Базальта» следует, что инвестиции в разработку ОС составили 100 млн руб. Еще 250 млн руб. планируется инвестировать в 2017 г.: около 150 млн руб. пойдет на продвижение и маркетинг новой платформы, рассказывает Смирнов. Российский рынок корпоративных ОС составляет около $1 млрд в год, рассказывает он, ссылаясь на данные Минэкономразвития и ассоциации «Руссофт». Сейчас почти весь это сегмент занимает Microsoft, однако уже через три года «Базальт» сможет контролировать до 35% прогнозирует он.

В отличие от других систем на базе Linux, система «Базальт» имеет поддержку с гарантированным качеством, причем оперативную и достаточно продвинутую: «Базальт», реагируя на обращение клиента, может не только создать косметическую «заплатку», но и ликвидировать причину проблемы: пока такое может только Microsoft, и то зачастую зафиксировать, а не исправить проблему, утверждает Смирнов. По его словам, такую возможность дает сервисная сеть партнера «Базальта» - компании ALP Group в 300 городах России. Стоимость владения (внедрение, обучение персонала и др.) на первых порах будет несколько ниже, чем Windows, хотя разница со временем будет расти, особенно с учетом предусмотренной нормативной базой 15%-ной финансовой преференции для российского ПО, надеется он. Система «Базальта» сможет работать с российским аппаратным обеспечением, в частности с процессорами «Эльбрус», обещает Смирнов.

Linux и ее ветви - достаточно зрелый продукт: серверные версии, к примеру, уже ничем не уступают разработкам Microsoft, а в чем-то - превосходят, отмечает предправления ГК «Айти» Тагир Яппаров. Десктопные версии, конечно, пока гораздо менее распространены, чем Windows, однако их присутствие на рынке становится все заметнее, в частности потому, что вирусов, вредоносных программ для Linux гораздо меньше, рассказывает он. По мнению Яппарова, успех системы «Базальта» зависит от того, поддержит ли новый продукт рынок. Очевидно, на первых порах система будет востребована в силовых и других госструктурах, в госкомпаниях, считает Яппаров. В целом в сегментах рынка, где действует 15%-ная преференция, «Базальт» будет вполне конкурентоспособным, прогнозирует Яппаров.

Представитель Microsoft, выпускающей ОС для бизнес-применений Windows Pro, отказался от комментариев.