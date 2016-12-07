Устранение цифрового неравенства откладывается до 2021 года

«Ростелеком» не получит в этом году из бюджета обещанных дополнительных 3,25 млрд руб. на проект устранения цифрового неравенства (УЦН), сообщил «Интерфакс» со ссылкой на президента оператора Сергея Калугина. Представитель компании это подтверждает. Калугин также сообщил, что из-за недофинансирования фаза строительства сетей по УЦН удлинится примерно на три года – с четырех до семи лет.

Программа ликвидации цифрового неравенства была запущена в 2014 г. Ее единственным исполнителем является «Ростелеком». Согласно контракту, подписанному между «Ростелекомом» и Россвязью, оператор должен организовать в населенных пунктах, где установлены таксофоны и проживает 250–500 человек, точки доступа в интернет на скорости не менее 10 Мбит/с. Размер финансирования проекта за 10 лет должен был составить до 168 млрд руб. (договор рамочный).

Деньги на проект должны поступать из фонда универсальных услуг связи. Этот фонд пополняется за счет всех российских операторов связи. По закону «О связи» они отчисляют в резерв универсального обслуживания 1,2% выручки. Средства из этого фонда направляются в федеральный бюджет, а государство должно выделять «Ростелекому» аналогичную сумму на выполнение проекта. На эти деньги «Ростелеком» не только строит оптоволоконные линии связи и точки доступа, но и финансирует оказание универсальных услуг связи – работу таксофонов и пунктов коллективного доступа в интернет.

Однако государство недофинансирует проект. В 2016 г. в универсальный фонд планировалось собрать 14,8 млрд руб., но «Ростелеком» получил из федерального бюджета только 7,9 млрд руб. В конце августа на совещании у вице-премьера Аркадия Дворковича было решено выделить компании в этом году дополнительно 3,2 млрд руб., если будет такая возможность. Теперь «Ростелеком» этих денег не получит, говорит Калугин.

Сети для больниц Если будет финансирование, «Ростелеком» готов исполнить пожелание президента России Владимира Путина – за два года подключить все больницы и поликлиники страны к широкополосному доступу в интернет, сообщил во вторник Калугин.

По словам Калугина, по итогам встречи с министром связи Николаем Никифоровым у него возникло «понимание <...> что этих денег нет». «Есть вроде деньги на следующий год и на 2018-й, так что мы будем сдвигать сроки строительства. У нас таким образом составлено соглашение, что мы должны строить на то количество денег, которое мы получили фактически. Сейчас мы закроем долги государства перед «Ростелекомом» из собственных средств и будем строить по мере поступления денег, не будем авансировать эту стройку», – отметил президент «Ростелекома», не назвав размер долга государства перед компанией.

О возможном изменении параметров проекта в связи с недофинансированием «Ростелеком» говорит уже почти год. Речь шла как об увеличении срока его завершения, так и о сокращении количества дотируемых услуг универсальной связи – в частности, о закрытии пунктов коллективного доступа в интернет, которые не пользуются популярностью и при этом дороги в обслуживании.

Количество точек доступа, которые «Ростелеком» собирается построить по проекту УЦН, остается неизменным – около 14 000, говорит представитель «Ростелекома» Валерий Костарев. Но если ранее планировали построить их все до 2018 г., то сейчас срок увеличится на три года, если ситуация с финансированием не изменится в лучшую сторону, объясняет он и напоминает, что в этом году «Ростелеком» получил немногим больше половины от заложенной в бюджете суммы. Недостаток финансирования на стройку планируется в том числе возмещать сокращением операционных затрат, в частности, за счет отказа от пунктов коллективного доступа в интернет, говорит Костарев.

Представитель Минкомсвязи не ответил на запрос «Ведомостей».