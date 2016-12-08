МТС хочет дать своим абонентам возможность блокировать рекламу в интернете

МТС изучает вопрос блокировки рекламы в интернете и ищет подрядчика для проекта под названием «Блокировка рекламы на сети по запросу абонента», говорится в материалах оператора. Компания проводит запрос предложений поставщиков решений, которые могли бы интегрировать блокировку рекламы на сетевом уровне, подтвердил ее представитель Дмитрий Солодовников. О блокировке рекламы оператор задумался как о возможности «улучшить пользовательский опыт», объясняет Солодовников. Эта услуга может повлиять на скорость загрузки страниц и не отвлекать пользователей от просматриваемых сайтов, объясняет он. Решений о запуске такой услуги еще нет, подчеркивает он. «Пока мы всесторонне изучаем этот вопрос, в том числе с юридической точки зрения», – говорит представитель МТС.

У МТС уже есть опыт блокировки рекламы, но на конкретных ресурсах и по договоренности с их владельцем. В феврале оператор и Rambler & Co запустили совместный сервис, который позволяет абоненту МТС получать доступ к ресурсам Rambler без рекламы за 6 руб. в день.

Пока ни один из российских операторов не предоставляет такой услуги. Но пользователи самостоятельно устанавливают софт по блокировке интернет-рекламы, и его популярность растет. В 2015 г. такой софт был установлен у 15% посетителей сайта «Первого канала», к лету эта цифра выросла до 25%, говорил ранее его представитель. Селлер Gazprom-Media Digital (продает рекламу в видеороликах на крупнейших площадках рунета) оценивал, что рынок видеорекламы рунета теряет из-за такого софта 20–30% потенциальных просмотров.

Пока только десктопы 23% интернет-пользователей США старше 15 лет использовали в III квартале 2016 г. специальные программы, блокирующие показы рекламы на сайтах, следует из данных eMarketer. В Великобритании таких пользователей было 26%. При этом использовались блокировщики в основном на настольных ПК и ноутбуках, а на смартфонах их устанавливали всего 2% пользователей

Интернет-компаниями и медиаресурсами этот шаг скорее всего будет воспринят негативно. Ведь реклама для них – один из основных источников дохода, прогнозирует управляющий директор Dentsu Aegis Network Russia Максим Осипов. Кроме того, неясны юридические последствия такого шага: если реклама является частью сайта, то МТС потребуется вмешиваться в дизайн и контент чужого сайта, который ему не принадлежит. И все же если услуга будет внедрена в виде платной опции, то вряд ли пользователей у нее будет много. Ведь сейчас блокировщиками рекламы в интернете пользуется только 5–10% пользователей, успокаивает Осипов.

В случае если МТС начнет блокировать рекламу, владельцы сайтов могут найти какой-то симметричный ответ – например, ограничить доступ к своему контенту для абонентов оператора, считает гендиректор рекламного агентства ОТМ Дмитрий Лазарев. Пока такие случаи единичны. При запуске видео на сайте «Первого канала» 1tv.ru с устройств, использующих софт по блокировке интернет-рекламы, принудительно снижается качество транслируемого видео. Сайт Cnews вообще не дает доступа к своим статьям. Гендиректор ИД «Коммерсантъ» Владимир Желонкин обещает, что в случае блокировки каким-либо оператором рекламы на ресурсах издательского дома тот придумает, как не распространять контент через этого оператора. По его словам, «Коммерсантъ» зарабатывает на интернет-рекламе около 25% всей рекламной выручки холдинга.

Без рекламы развитие многих сервисов и контента невозможно, именно благодаря ей многие сервисы остаются бесплатными для пользователей, говорит представитель «Яндекса». Необходимы решения, которые помогут рынку улучшить существующие рекламные продукты, не нарушая бизнес-модель сайтов и не раздражая пользователей, полагает он.

Mail.ru Group проводила эксперименты с услугами блокировки рекламы пользователями. Но тесты показали крайне низкую востребованность этой услуги и были свернуты, говорит представитель группы. Он делает вывод, что реклама на их сервисах хорошо старгетирована и не мешает воспринимать контент. «Вымпелком» не планирует вводить услугу для абонентов по отключению рекламы на сайтах, говорит представитель оператора Анна Айбашева. Вместо этого оператор уже развивает продукт, предоставляющий пользователям высокотаргетированную рекламу в мобильном интернете. Представители «Мегафона» и «Т2 РТК холдинга» (бренд Tele2) от комментариев отказались.

В Европе некоторые операторы пытались блокировать рекламу. Но осенью в ЕС были приняты новые правила, запрещающие такую блокировку. Какой позиции по этому вопросу придерживается российское Минкомсвязи, выяснить не удалось: представитель министерства не ответил на запрос «Ведомостей».