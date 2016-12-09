«Афиша» может начать зарабатывать на заказах еды

Пользователи Eda.ru, принадлежащего компании «Афиша» (входит в Rambler & Co), с конца ноября по 15 января могут заказывать продукты из опубликованных на сайте рецептов, следует из информации, опубликованной на Eda.ru. Это сервис автоматического подбора и доставки ингредиентов в интернет-магазине ритейлера «Азбука вкуса», уточнил представитель этой компании.

Сейчас проект проходит пилотную стадию, после ее завершения компания рассматривает возможность перехода на модель CPA – оплаты за каждый сделанный на сайте Eda.ru заказ, продолжает представитель «Азбуки вкуса». Каков может быть размер комиссии, он не говорит.

Чтобы «Афиша» начала получать отчисления от заказов, проект должен приносить не менее 200 заказов в день. Сейчас минимальная сумма заказа на Eda.ru – 1000 руб. «Мы ожидаем, что средний чек будет около 4000 руб.», - говорит представитель «Азбуки вкуса».

По словам директора «Азбуки вкуса» по мультиканальным и интернет-проектам Егора Ланько, для ритейлера это не просто рекламная кампания или способ увеличения товарооборота, а «полноценный сервис для клиентов «Азбуки вкуса», который делает их жизнь удобнее».

Исполнительный директор Rambler & Co Рафаэль Абрамян передал «Ведомостям», что итоговая бизнес-модель проекта пока не определена – переговоры Eda.ru с «Азбукой вкуса» еще идут. По словам Абрамяна, медиахолдинг сейчас тестирует разные варианты монетизации контента и в других проектах Rambler & Co. «Например, в редакционных материалах мы используем ссылки, которые монетизируются комиссией от продажи товаров или услуг – например, если пользователь покупает билеты в кино через сервис «Рамблер/Касса», товары через сервис Price.ru, пакетные туры через сервис «Рамблер/Путешествия».

Rambler & Co – медиахолдинг, в котором собраны медийные активы Александра Мамута и Владимира Потанина. В холдинг входят портал Rambler.ru, издания «Лента.ру», «Газета.ру», «Афиша», сервис Price.ru, блогхостинг Livejournal и др. Финансовые показатели холдинг не раскрывает. По данным «СПАРК-Интерфакса», основные юрлица Rambler & Co в 2015 г. в сумме заработали около 4,4 млрд руб. Реклама приносит холдингу 75% выручки, говорил ранее «Ведомостям» первый заместитель гендиректора холдинга Максим Тадевосян.

В первом полугодии 2016 г. рынок интернет-рекламы вырос на 24% до 83-96 млрд руб., следует из данных Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР). Рынок рекламы в печатной прессе падает: в тот же период он сократился на 15% до 13,9-14,1 млрд руб. «Афиша» недавно заявила о закрытии одноименного бумажного журнала: год назад издание перешло на выпуск раз в три месяца, но с тех пор журнал так ни разу и не вышел и в итоге был закрыт.