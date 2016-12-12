ФАС возбудила новое дело против Apple

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) завела дело против российского представительства Apple «Эппл рус», следует из материалов ведомства, с которыми ознакомились «Ведомости». Возбуждение дела по подозрению в злоупотреблении доминирующим положением на рынке по жалобе пользователя iPhone подтвердил заместитель руководителя ФАС Андрей Кашеваров.

Если нарушение законодательства подтвердится, то руководителю компании грозит штраф от 15 000 до 20 000 руб., а самой компании – от 300 000 до 1 млн руб., передала «Ведомостям» замначальника управления контроля социальной сферы и торговли ФАС Надежда Шаравская. В большинстве случаев ФАС также предписывает устранить нарушения, отмечает специалист ФАС. В чем выразилось злоупотребление, сотрудники ФАС не объяснили.

Apple злоупотребляет доминирующим положением на рынке ремонта iPhone, утверждает Дмитрий Петров, подавший жалобу в ФАС. В России смартфоны Apple никто не может чинить без ее разрешения, но при этом Apple не поставляет комплектующие для ремонта экранов, говорит он, ссылаясь на материалы ФАС. Соответственно, ФАС может предписать Apple для устранения нарушения начать поставлять запчасти для ремонта iPhone в Россию, считает он.

По словам Петрова, повредив дисплей своего iPhone SE с памятью 64 Гб (стоит в интернет-магазине Apple 39 990 руб.), он обратился в авторизованный сервисный центр Apple. Вместо ремонта ему предложили заменить аппарат целиком, доплатив 22 200 руб. Apple не поставляет в Россию дисплеи для iPhone, но по закону о защите прав потребителей производитель должен обеспечить возможность использования товара в течение его срока службы (не менее 10 лет), утверждает Петров. Это, в частности, подразумевает поставку в сервисные центры запчастей для ремонта. Вместо этого Apple фактически навязывает покупку нового аппарата со скидкой по цене, которая превышает стоимость замены экрана iPhone. Так, в США заменить стекло стоит $129 (или чуть больше 8000 руб.), отмечает Петров.

По поводу невозможности замены экрана iPhone Петров уже подавал иск в Басманный суд Москвы – но тот отклонил его. По словам Петрова, сейчас он обжалует это решение в Мосгорсуде и надеется, что возбуждение дела ФАС может иметь значение.

В России, когда техника Apple ломается, ее в 90% случаев меняют на новую в авторизованных сервис-центрах, следует из писем компании, направленных в Басманный суд в связи с иском Петрова (их подлинность подтвердили два участника разбирательства). А при поломке дисплея – в 100% случаев, так как дисплеи в Россию Apple не поставляет. Чтобы заменить дисплей, требуется сложная процедура калибровки с помощью «большого и дорогостоящего» оборудования, которое получает доступ к ядру операционной системы iPhone по защищенной сети Apple, говорится в письмах. Экраны можно заменить либо в розничной сети Apple Retail Store (в России не представлена), либо в централизованном ремонтном центре Apple, который еще предстоит создать в России.

Если ФАС установит, что «Эппл рус» занимает на соответствующем рынке доминирующее положение, то отказ в осуществлении ремонта смартфонов и навязывание замены аппарата могут быть признаны нарушением антимонопольного законодательства, отмечает партнер юридической компании Orient Partners Илья Федотов. Поскольку это не единственное дело ФАС против «Эппл рус», можно ожидать особого внимания к нему антимонопольной службы, прогнозирует он.

ФАС уже ведет в отношении Apple дело за координацию ценообразования на iPhone 6s и 6s Plus, появившихся в России в 2015 г. Большинство ритейлеров установили и удерживали на них одинаковые цены, сообщало ранее ведомство.

По данным компании – партнера нескольких ритейлеров, в октябре 2016 г. Apple занимала второе место по продажам смартфонов в России. Ее доля рынка в штуках составила 13,6%.

Представитель Apple отказался от комментариев.