Дональд Трамп встретится с руководителями IT-компаний

По словам информированных источников, в мероприятии будут участвовать гендиректор Apple Тим Кук, операционный директор Facebook Шерил Сэндберг, гендиректор Microsoft Сатья Наделла, глава Amazon.com Джефф Безос, основатель Tesla Motors Илон Маск, руководители Alphabet Ларри Пейдж и Эрик Шмидт, не исключено также присутствие гендиректоров Intel, IBM, Oracle, Cisco Systems и других известных компаний.

Повестка встречи не разглашается. Руководители IT-компаний неоднократно высказывали озабоченность программой Трампа в области иммиграционной политики, антимонопольного регулирования и отношения правительства к пользовательским данным, попадающим в распоряжение компаний. Между тем Трамп подчеркивает важность создания в США рабочих мест, а для некоторых IT-компаний это непростой вопрос. Alphabet, Apple, Amazon, Facebook и Microsoft входят в семерку наиболее дорогих компаний страны, и в то же время в них работает гораздо меньше сотрудников, чем в компаниях других отраслей. Суммарно в этих пяти компаниях работает около 600 000 человек и многие из них – за пределами США. Тогда как у одной только Wal-Mart Stores в США насчитывается 1,5 млн сотрудников. Активное использование информационных систем снижает потребность компаний IT-сектора в специалистах по производству и продажам.

В своей предвыборной кампании Трамп критиковал корпорации вроде Apple и IBM за перенос рабочих мест за границу. Он обещал «заставить Apple изготовлять их чертовы компьютеры» в США. Сама Apple заявляет, что в США на нее работает более 80 000 человек, а еще порядка 2 млн рабочих мест в стране компания создала опосредованно.

Администрация Обамы в целом поддерживала хорошие отношения с Кремниевой долиной, в частности продвигала политику сетевой нейтральности и не препятствовала росту влиятельности IT-гигантов.

Все участники встречи придают большое значение налоговой реформе. Ожидается, что Трамп будет проводить политику, которая с теми или иными оговорками позволит американским IT-компаниям вернуть в страну многомиллиардные суммы. Сейчас компании держат эти деньги за рубежом, в частности, у Apple 91% всей наличности находится за пределами США.

Во время выборов многие руководители IT-компаний выступали против Трампа. Одним из немногих представителей этого сообщества, поддерживавших Трампа, был член совета директоров Facebook Питер Тил, участвовавший и в организации планируемой встречи.

Трамп, как и большинство республиканцев, ранее выступал с критикой идеи сетевой нейтральности, выгодной для поставщиков контента, но не для провайдеров. Формируя новый состав Федеральной комиссии по связи, Трамп выбрал себе в помощники экономиста Джеффри Эйзенаха, противника сетевой нейтральности. В некоторых важных для IT-отрасли вопросах позиция новой администрации неясна. Трамп пообещал активизировать работу антимонопольных органов, но сейчас в формировании Федеральной торговой комиссии ему помогает Джошуа Райт, выступавший против такой активизации.

Если назначение Тила и Райта может служить индикатором будущей политики, то Кремниевой долине бояться нечего, считает Барри Линн из фонда New America Foundation.

Перевел Александр Силонов