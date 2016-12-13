"Евросеть" и Samsung отказались от претензий друг к другу

Арбитражный суд Москвы утвердил мировое соглашение между Samsung и «Евросетью», рассказали представители обеих компаний. Детали соглашения они не раскрывают. Два источника, близких к обеим сторонам разбирательства, утверждают, что ритейлер и производитель отказались от взаимных претензий. Без каких-либо выплат друг другу, уточнил один из них.

По словам источников, соглашение не предусматривает автоматическое возобновление продаж электроники Sasmsung в «Евросети». Соглашение открывает путь для этого, но условия сотрудничества - предмет дальнейшего обсуждения, говорит один из собеседников «Ведомостей».

«Мы удовлетворены, что нам удалось найти с Samsung взаимопонимания по всем вопросом», - отметил призидент «Евросети» Александр Малис. По соглашению стороны договорились о мирном разрешении всех споров, говорит представитель Samsung.

Конфликт между Samsung и «Евросетью» выспыхнул летом 2015 г.: тогда она, ее акционеры «Вымпелком» и «Мегафон», а также «Связной» отказались торговать продукцией Samsung («Вымпелком» возобновил продажи в августе 2016 г.). Президент «Евросети» Александр Малис объяснял это высоким уровнем брака Samsung, а человек, близкий к южнокорейскому производителю - желанием ритейлеров добиться от поставщика более выгодных условий сотрудничества на фоне ценовой войны с МТС. Разрыв с Samsung произошел после того, как МТС – владелец самой большой сети салонов связи в России – объявила, что будет продавать смартфоны практически по себестоимости. Такая стратегия была призвана зазвать в салоны больше посетителей и стимулировать их активнее подключаться к мобильному интернету.

В начале июня 2015 г. «Евросеть» направила в Московский коммерческий арбитражный суда при Торгово-промышленной палате (ТПП) претензию к Samsung, рассказывал ранее Малис. Разницу между затратами «Евросети» на ремонт бракованной техники Samsung и гарантийными выплатами производителя рийтейлер оценил в 180 млн руб. Этот иск пока не дошел дл разбирательства по сути, утверждает человек, близкий к одной из сторон дела, ссылаясь на данные суда при ТПП.

Samsung в октябре 2015 г. подал к ритейлеру иск на 1,22 млрд руб. Вендор утверждал, что компания «Евросеть-ритейл», управляющая розничной сетью, неоднократно допускала просрочку платежей за поставленную ей продукцию. Претензии касались периода с октября 2012 г. по сентябрь 2015 г., в течение которого Samsung суммарно поставил «Евросети» электронику и ПО примерно на 52 млрд руб., говорилось в иске.

Ссора с Samsung стала одной из причин того, что в первые девять месяцев 2015 г. «Евросеть» недосчиталась 15% выручки (по сравнению с уровнем годом ранее), следует из материалов ритейлера.

В первой половине 2016 г. на Samsung пришелся 21% всех проданных в России смартфонов – на 0,6 п. п. меньше, чем годом ранее, следует из материалов компании-партенра нескольких производителей электроники, которые ранее подтвердили сотрудники нескольких ритейлеров.

Телефоны Samsung могут вернуться в «Евросеть» в начале 2017 г. - но «Евросеть» вряд ли станет для вендора приоритетным партнером: слишком много уже вложено в партнероство с МТС, считает ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин. По его прогнозу, Samsung возвращение поможет увеличить долю на российском рынке, а «Евросети» - увеличить выручку и оборот за счет продаж более дорогих аппаратов.

Представитель МТС Дмитрий Солодовников радуется соглашению «Евросети» и Samsung. По его словам, это оздоровит рынок и позволит оптимизировать линейку телефонов в торговых сетях. Компенсируя отсутствие Samsung на полках, конфликтующие с ним ритейлеры предлагали пользователям другие смартфоны с похожими параметрами, отмечает Солодовников. Другие участники рынка были вынуждены отвечать увеличением ассортимента смартфоном, однако эти устройства, не пользовались особым спросом, утверждает он.

«Вымпелком» доволен продажами Samsung, сейчас идет совместная новогодняя акция с производителем, говорит представитель оператора Анна Айбашева.