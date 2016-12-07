Samsung вернется на полки «Евросети»

Samsung объявил о намерении заключить мировое соглашение с «Евросетью» по иску о взыскании с ритейлера неустойки на 1,22 млрд руб. Об этом в ходе заседания в Арбитражном суде Москвы 6 декабря заявил представитель вендора, передал «Интерфакс».

Компании обсуждают возможность выплаты «Евросетью» половины заявленной в иске суммы, т. е. 600 млн руб., знает собеседник «Ведомостей», близкий к акционерам «Евросети». Это подтверждает человек, знакомый с менеджерами истца. Вторым условием соглашения может стать возвращение в «Евросеть» устройств вендора, которые ритейлер не продает с лета 2015 г., но до окончательного завершения этих споров еще далеко, дополняет он.

В августе сотрудничество с Samsung уже возобновил один из совладельцев «Евросети» – «Вымпелком»: оператор вновь начал продавать устройства от Samsung через интернет-магазин и офисы обслуживания и продаж.

Иск на 1,22 млрд руб. Samsung подал к ритейлеру в октябре 2015 г. Вендор утверждал, что компания «Евросеть-ритейл», управляющая розничной сетью, неоднократно допускала просрочку платежей за поставленную ей продукцию. Претензии касались периода с октября 2012 г. по сентябрь 2015 г., в течение которого Samsung суммарно поставил «Евросети» электронику и ПО примерно на 52 млрд руб., говорилось в иске.

Разбирательство осложнялось тем, что еще за пять месяцев до подачи иска «Евросеть» перестала закупать мобильные устройства Samsung. Торговать устройствами корейского производителя летом 2015 г. одновременно с «Евросетью» перестали «Вымпелком» и «Мегафон» (другой совладелец розничной сети), а также «Связной». Разрыв с Samsung произошел после того, как МТС – владелец самой большой сети салонов связи в России – объявила, что будет продавать смартфоны практически по себестоимости. Такая стратегия была призвана зазвать в салоны больше посетителей и стимулировать их активнее подключаться к мобильному интернету.

Сотрудники «Евросети», «Связного» и «Вымпелкома» объясняли отказ от Samsung существенным увеличением доли бракованных смартфонов, а человек, близкий к Samsung, – желанием ритейлеров добиться от поставщика более выгодных условий сотрудничества на фоне ценовой войны с МТС. Ссора с Samsung стала одной из причин того, что в первые девять месяцев 2015 г. «Евросеть» недосчиталась 15% выручки (по сравнению с уровнем годом ранее).

Представители Samsung, «Евросети», «Мегафона» и «Вымпелкома» отказались от комментариев.

Радикальных изменений на рынках сотового ритейла и мобильных услуг возвращение Samsung в «Евросеть» не вызовет, но этот шаг будет закономерным и взаимовыгодным, считает гендиректор «ТМТ консалтинга» Константин Анкилов. «Евросеть» – одна из крупнейших ритейловых сетей, и производителю интересно присутствовать в ее салонах. Ритейлеру же нужна продукция Samsung, который в большинстве сегментов рынка входит в число лидеров по количеству продаваемых устройств. В целом это не первый конфликт, в котором пересекаются интересы операторов, вендоров и розницы, и в конечном итоге они заканчиваются примирением именно потому, что все стороны в этом примирении заинтересованы. Samsung понимает, что в России через одного ритейлера продаваться не очень интересно, а ритейлеры, в свою очередь, понимают, что Samsung – полюбившийся соотечественникам бренд, согласен гендиректор Telecom Daily Денис Кусков.