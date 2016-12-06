Samsung хочет заключить мировое соглашение с «Евросетью»

Samsung планирует заключить мировое соглашение с «Евросетью», заявил представитель вендора в ходе судебного заседания.

«Просим суд закрыть настоящее судебное разбирательство в связи с тем, что те вопросы, которые будут обсуждаться - намерение заключить мировое соглашение, условия которого будут являться конфиденциальными», - сказал представитель Samsung.

Соответствующее ходатайство было подано в ходе заседании.

Судья приняла ходатайство о мировом соглашении, но оставила заседание в открытом режиме. Судья также попросила стороны предоставить дополнительные материалы, перерыв в деле объявлен до 13 декабря.

На каких условиях может быть заключено мировое соглашение, стороны не сообщают.

«Евросеть» подала иск в Арбитражный суд Москвы с требованием отменить решение Международного коммерческого арбитражного суда (МКАС) при Торгово-промышленной палате России, который ранее обязал компанию выплатить Samsung 1,2 млрд руб. пеней за просрочки при оплате поставляемого в последние три года товара. В этот период «Самсунг электроникс рус компани» («дочка» Samsung) поставила «Евросети» партии товаров на общую сумму 52 млрд руб.

«Самсунг электроникс рус компани», в свою очередь, обратилась в суд и запросила исполнительный лист на принудительное исполнение решения МКАС. Оба иска объединены в одно дело.