Суд вернул исковое заявление канала «Пятница» против пользователей Facebook

Московский арбитражный суд вернул каналу «Пятница» (входит в «Газпром-медиа») исковое заявление о защите репутации, говорится на сайте картотеки арбитражных дел.

12 декабря канал подал иск к «десяткам» пользователей социальной сети Facebook. Они оставляли негативные комментарии в обсуждениях передачи «Ревизорро» (выходит на канале «Пятница» с 2014 г.), сообщил тогда канал. Представитель «Пятницы» Наталья Абрамочкина уточнила, что иск подан против 20 человек, чьи высказывания порочат репутацию канала. «Пятница», по ее словам, будет настаивать на удалении недостоверных комментариев и опровержении изложенных в них сведений. «Я хочу, чтобы люди поняли, что нельзя безнаказанно публично писать, что мы берем взятки. Нельзя безнаказанно угрожать Летучей (Елена Летучая, ведущая «Ревизорро». – «Ведомости»), обещать отрезать ей голову и выпустить кишки», - говорил «Ведомостям» генеральный директор телеканала Николай Картозия.

В самом иске, с которым ознакомились «Ведомости», канал не указал ответчиков. «Пятница» привела в исковом заявлении имена семерых пользователей Facebook и примеры их комментариев. Также канал просит суд лишь признать распространенные сведения недостоверными и порочащими репутацию, об удалении их комментариев в документе речи не идет.

Суд не рассматривает иски, поданные без имен ответчиков и в случае, если ответчикам не были направлены письменные уведомления, говорят опрошенные «Ведомостями» юристы. В такой ситуации суд может вернуть исковое заявление, говорил председатель коллегии адвокатов «Оганян, Арапиев и партнеры» Эдуард Оганян.

Абрамочкина сказала «Ведомостям», что юристы канала будут дорабатывать заявление и добиваться суда.

«Ревизорро» – адаптация украинской передачи «Ревизор», российская версия выходит с 2014 г. Ее ведущая Лена Летучая исследует качество услуг ресторанов, кафе, отелей и других публичных заведений. Прежде она снимала сюжеты о заведениях в регионах, но этой осенью приступила к съемкам в столичных ресторанах. Последние две недели пользователи Facebook бурно обсуждают эпизод программы о ресторане «Одесса-мама». Юристы канала мониторили страницы известных людей в Facebook, поскольку у них большая аудитория, и выбирали пользователей с самыми резкими суждениями, объяснила Абрамочкина. Семь пользователей, комментарии которых приведены в иске «Пятницы», – это Илья Вытяжнов (в профиле указано, что он ресторанный критик), Дмитрий Сломинский, Жанна Нестерова (место работы, указанное в профиле, – Росгосцирк), Артур Пейсахов (в профиле указано, что он директор сети японских ресторанов «Нияма»), Виктор Вадимов, Михаил Миронов (в профиле указано, что он работает в МВД) и Alexsey Vseya Rusi («инженер из Москвы»).

Вытяжнов и Пейсахов сказали «Ведомостям», что не считают, что их комментарии порочат репутацию канала и готовы отстаивать свою позицию в суде. Нестерова сказала, что удалила спорные комментарии.