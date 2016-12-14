Александр Мамут рассчитывает окупить инвестиции в кинотеатр «Художественный» за 10-12 лет

Сейчас «Художественный» закрыт, по словам Кибовского, фактически он находится в руинах

Компания Александра Мамута A&NN Investments потратит на реконструкцию московского кинотеатра «Художественный» более 1 млрд руб., заявил бизнесмен.

Сама реконструкция займет около полутора лет, но до этого A&NN Investments предстоит выбрать архитектурное бюро, которое разработает проект реконструкции.

Мамут рассчитывает, что его инвестиции в «Художественный» окупятся за 10-12 лет после открытия. Он уточнил, что около 10 лет составил срок возврата инвестиций в «Пионер», другой кинотеатр, который принадлежит этому бизнесмену.

«Художественный» принадлежит правительству Москвы. A&NN Investments получила его в аренду на 20 лет, сообщил министр культуры столицы Александр Кибовский: «Это уникальный договор. Редкий прецедент частно-государственного партнерства в области культуры».

Сейчас «Художественный» закрыт, по словам Кибовского, фактически он находится в руинах.

Это результат прежней неудачной попытки реконструкции кинотеатра, объяснил министр. В 2013 г. тендер на его реконструкцию выиграла «Сианстрой», она начала работы, но так и не завершила проект. Правительство назвало эту компанию недобросовестным подрядчиком.

По договору с городом A&NN Investments берет на себя обязательства по восстановлению исторического облика «Художественного», это памятник архитектуры. На время реконструкции компания будет платить рыночную ставку аренды (около 3 млн руб. в месяц). Чиновники полагают, что это должно стимулировать закончить реконструкцию быстрее, говорит Мамут. После открытия A&NN будет платить 1 руб. за квадратный метр. Также бизнесмен обязался каждый год по требованию города на месяц бесплатно предоставлять площади кинотеатра под муниципальные нужды для проведения массовых мероприятий. Других ограничений у договора нет, уточнил Кибовский.