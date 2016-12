Prime Video от Amazon пришел в Россию

В России пользователям доступны такие топовые оригинальные сериалы Amazon, как Transparent, Mozart in the jungle и Man in high castle

Сервис Amazon Prime Video теперь официально доступен в 200 странах, объявила компания. В списке этих стран есть Россия, убедились «Ведомости».

Amazon Prime Video, как и следует из названия, - премиальный видеосервис от крупнейшего в мире интернет-ритейлера. Он был запущен в США в 2006 г.

Предполагалось, что Prime Video станет доступен в большинстве стран мира еще в первой половине года, но компания задержала сроки выхода. Получается, теперь видеосервис Amazon доступен в большем числе стран, чем один из его основных конкурентов - Netflix. Последний в этом году вышел на рынки 134 стран.

У Amazon Prime Video есть небольшой бесплатный стартовый период - неделя, потом в течение первого полугода подписка на этот сервис для российских пользователей обойдется в 2,99 евро, после этого - в 5,99 евро.

В России пользователям доступны такие топовые оригинальные сериалы Amazon, как Transparent, Mozart in the jungle, Man in high castle и т. д. Эти сериалы не дублированы на русский. Последний, третий сезон того же Mozart in the jungle, премьера которого состоялась в эти выходные, российским пользователям этого сервиса пока не доступен, убедились «Ведомости». Часть сериалов и фильмов сопровождены русскими субтитрами. Сам сервис также доступен только на английском языке.

Netflix при выходе в России действовал по похожему принципу, локализация была минимальной.

В Госдуме сейчас рассматривается законопроект депутата Андрея Лугового, который предлагает ограничить иностранное владение видеосервисами в России.