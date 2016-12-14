РАО хочет, чтобы им управлял государственный медиахолдинг

Авторский совет Российского авторского общества (РАО) планирует попросить помощи у президента России Владимира Путина, заявил сегодня президент совета РАО Игорь Матвиенко. Совет одобрил текст этого письма, в котором авторы будут просить президента «придумать для РАО такую форму, чтобы в ней была государственная составляющая». Письмо будет отправлено в ближайшее время, обещает Матвиенко.

РАО сменит директора В I квартале 2017 г. авторский совет РАО планирует провести конференцию, главным вопросом которой будет избрание нового гендиректора организации, сообщил Матвиенко. Конкретных кандидатур на место, которое сейчас занимает Сергей Федотов, пока нет, утверждает он. По словам его знакомого, это может быть менеджер из крупного издателя музыки.

При этом речь не идет о схеме огосударствления сферы коллективного управления правами, предложенной ранее Минэкономразвития, говорит Матвиенко. Эта схема предполагает преобразование авторских обществ в государственно-правовые компании, чей менеджмент выбирается правительством, а расходование средств контролирует Счетная палата. Само РАО предлагает другую схему – чтобы организацией управляла крупная медиакомпания, в капитале которой тем или иным образом участвует государство или госкомпании. Переговоры с рядом медиахолдингов уже ведутся, говорит Матвиенко, не раскрывая деталей. Его знакомый уточняет: среди тех, с кем идут переговоры, – «Национальная медиагруппа» (НМГ), ВГТРК или «Первый канал».

Вряд ли кто-то из крупных медиахолдингов ведет серьезные переговоры с РАО, хотя какие-то предложения со стороны самого авторского общества могут быть, говорит источник в одном из этих холдингов. Вокруг РАО сейчас развивается некрасивый конфликт, и маловероятно, что медиакомпании захотят влезать в эту ситуацию. Тем более что, судя по всему, РАО весьма непрозрачная с финансовой точки зрения организация и, прежде чем вмешиваться в его работу, любой холдинг захочет получить детальный аудит за последние годы, которого, очевидно, нет, продолжает собеседник «Ведомостей». Кроме того, для холдингов управление авторскими правами – совершенно непрофильная история, добавляет он.

Само РАО не справляется с ситуацией, когда организация фактически подвергается рейдерскому захвату, продолжает Матвиенко. Так он называет попытку части авторов сменить менеджмент авторского общества. В августе этого года авторы провели внеочередную конференцию РАО, на которой сместили с поста гендиректора Сергея Федотова, находящегося сейчас за решеткой по обвинению в мошенничестве. Авторы избрали новый авторский совет РАО и нового руководителя – Максима Дмитриева. Текущий менеджемнт РАО назвал конференцию нелегитимной, а ситуацию вокруг РАО – попыткой захвата организации со стороны бывших партнеров Федотова. Дмитриев с этим не согласен: сегодня он заявил, что решения конференции законны, так как не признаны нелегитимными судом. А текущий менеджмент РАО он обвинил в препятствовании в осуществлении деятельности новых менеджеров организации.

Матвиенко также сегодня заявил, что около 1 млрд руб., собранных в этом году РАО, «зависли» на счетах в банках, связанных с людьми из Всероссийской организации интеллектуальной собственности (ВОИС). О каких банках и людях идет речь, он не уточнил. Его знакомый говорит, что это Мострансбанк и РБР. Гендиректор ВОИС Андрей Кричевский назвал это заявление «нелепой инсинуацией». ВОИС, по его словам, - общественная организация и не связана ни с какими финансовыми институтами. Не знает он и людей в ВОИС, которые были бы с ними связаны. Возможно, замечает он, Матвиенко имел в виду Сергея Федотова, который ранее был членом правления ВОИС.