Дмитриев обвинил РАО в препятствовании работе нового менеджмента

Основатель Первого музыкального издательства (ПМИ) Максим Дмитриев, избранный частью авторов гендиректором Российского авторского общества (РАО), обвинил текущий менеджмент этой организации в препятствовании в осуществлении деятельности.

«Нам чинят различные препятствия в исполнении решений конференции 31 августа 2016 г., на которой я был избран гендиректором РАО, - заявил он. - Члены авторского совета РАО подали в общей сложности четыре иска в разные районные суды Москвы, по двум из которых были приняты беспрецедентные обеспечительные меры – запретить мне исполнять обязанности гендиректора».

Дмитриев пообещал подать иски к тем, кто мешает ему руководить РАО.

Осенью этого года члены авторского совета РАО подали иски к инициативной группе авторов, которые собрали августовскую конференцию авторского общества – Игорю Матете, Александру Вулых, Евгению Кобылянскому, Сергею Сашину и др. Иски были поданы в Пресненский, Хорошевский и Хамовнический суды Москвы. Хорошевский и Хамовнический суды приняли в качестве обеспечительных мер запрет Дмитриеву исполнять обязанности гендиректора РАО, а Минюсту – регистрировать эти изменения в ЕГРЮЛ.

В ноябре Мосгорсуд отменил решение Хорошевского суда, а на днях, говорит Дмитриев, тот же суд отменил и второе решение – Хамовнического суда. Теперь авторы, по его словам, заново подадут документы в Минюст. По Гражданскому кодексу, решения конференции РАО легитимны, уверяет Дмитриев, так как нет решения суда, которое бы признало это мероприятие незаконным. Регистрация в Минюсте – необходимая формальность, но у министерства нет функции признания конференции законной или нет, продолжает он. Но, признает Дмитриев, отсутствие этой регистрации не позволяет ему нормально осуществлять руководство РАО – например, контролировать сбор средств. Банки, в которых открыты счета РАО, ориентируются на регистрационные данные ЕГРЮЛ, в которых гендиректором РАО зафиксирован Сергей Федотов.

Конфликт вокруг РАО разгорелся осенью этого года, после того как авторы выбрали директором общества Дмитриева и отстранили текущий менеджмент и авторский совет РАО. Организация тут же объявила это попыткой рейдерского захвата, а саму конференцию назвала незаконной.

Участники августовской конференции объяснили необходимость смены менеджмента РАО тем, что следует изменить политику организации по отношению к выплатам вознаграждения авторам. Они также отмечали, что гендиректор РАО Федотов с июня этого года находится в тюрьме по обвинению в мошенничестве в крупных размерах (МВД расследует вывод средств из РАО в дочерние структуры).

Сегодня на конференции Дмитриев заявил, что ему удалось назначить нового гендиректора ЗАО «СЭК» – «дочки» РАО, которая как раз фигурирует в расследовании МВД. По данным следствия, именно в эту компанию была выведена недвижимость, ранее приобретенная РАО (сумма ущерба оценивалась более чем в 500 млн руб.). По словам Дмитриева, в начале года СЭК получила деньги от РАО в размере около 250 млн руб., после чего эти средства ушли в компанию «КФГ инвест», подконтрольную британскому юрлицу с неизвестными бенефициарами. Эту информацию Дмитриев получил из результатов аудита СЭК, который провел новый гендиректор этого ЗАО. Представитель РАО сказал «Ведомостям», что все займы ЗАО «СЭК» погашены.