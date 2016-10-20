Вице-президент авторского совета РАО отозвал иск о запрете Дмитриеву быть гендиректором

Вице-президент авторского совета Российского авторского общества (РАО) Александр Клевицкий отозвал иск из Хорошевского суда Москвы к организаторам конференции РАО и Максиму Дмитриеву, выбранному на этом мероприятии гендиректором авторского общества. Об этом «Ведомостям» сообщил представитель суда. Заявление от Клевицкого поступило в среду, оно будет рассмотрено судом после 7 ноября – даты, на которую назначено досудебное рассмотрение иска.

Крупнейший сборщик РАО – крупнейшее в России общество по коллективному управлению правами, оно собирает отчисления в пользу авторов музыки с организаторов концертов, владельцев кафе и ресторанов, телекомпаний и радиостанций. В 2015 г. РАО собрало 4,5 млрд руб. К работе РАО и других обществ по коллективному управлению было много претензий со стороны музыкантов. Сейчас правительство рассматривает разные варианты реформы этих организаций, в том числе перевод этой сферы под контроль государства.

Однако наложенные по иску Клевицкого обеспечительные меры продолжают действовать, уточнил представитель суда. По его словам, для их снятия истец должен подать в суд отдельное заявление. Будет ли он его подавать, выяснить не удалось – Клевицкий не ответил на звонки «Ведомостей». А представитель РАО еще вчера сообщил, что не знает об отзыве искового заявления.

В заявлении об отзыве иска, с которым ознакомились «Ведомости», говорится, что истец не хочет участвовать в судебном разбирательстве, так как не нарушаются его права.

Клевицкий подал иск в Хорошевский суд на прошлой неделе. Ответчиками стали несколько физических лиц – Игорь Матета, Евгений Кобылянский, Сергей Сашин, Александр Вулых, Наталия Касаткина и Максим Дмитриев. Клевицкий таким образом оспаривает решения конференции РАО, проведенной 31 августа этого года – часть ответчиков по иску являются членами инициативной группы авторов, организовавших эту конференцию.

По заявлению Клевицкого суд наложил обеспечительные меры. Во-первых, суд запретил Максиму Дмитриеву исполнять обязанности гендиректора РАО, а Минюсту – вносить изменения в ЕГРЮЛ сведения о новом гендиректоре. Эти меры действительно стали основанием для Минюста отказать членам инициативной группы в регистрации изменений, которые министерство планировало внести до 22 октября. Дмитриев говорил ранее «Ведомостям», что принятые обеспечительные меры напрямую связаны с истечением срока регистрации Минюстом решений конференции РАО. Он связывал все это с «неэтичным» поведением «экс-руководства РАО». Вчера представитель Дмитриева сообщил, что как только суд рассмотрит заявление Клевицкого об отказе от иска, документы в Минюст будут поданы заново.

В конце августа инициативная группа авторов провела конференцию РАО, участники которой сместили гендиректора Сергея Федотова, арестованного по обвинению в мошенничестве, и его мать Веру Федотову, заместителя гендиректора РАО. Гендиректором РАО они избрали Дмитриева, который до тех пор руководил Первым музыкальным издательством. Участники конференции также полностью переизбрали авторский совет РАО (его главный управляющий орган). Смену руководства они объяснили необходимостью изменить политику РАО по отношению к выплатам вознаграждения авторам. Текущий менеджмент РАО сразу же объявил решения августовской конференции незаконными, а организаторов этого мероприятия обвинил в попытке рейдерского захвата авторского общества.