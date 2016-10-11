Мосгорсуд отказался освободить из-под ареста гендиректора РАО Федотова

Мосгорсуд отклонил жалобу защиты на продление ареста гендиректору Российского авторского общества (РАО) Сергею Федотову, обвиняемому в мошенничестве, передает ТАСС со ссылкой на заявление адвоката подсудимого Дениса Балуева.

«Мосгорсуд постановление суда первой инстанции вновь признал законным, а нашу апелляционную жалобу отклонил», - заявил адвокат, добавив, что решение суда будет обжаловано. Адвокаты просили суд изменить меру пресечения на более мягкую, не связанную с нахождением под стражей.

15 сентября Таганский суд Москвы продлил срок ареста Федотову до 17 ноября. Заседание проходило в закрытом режиме из-за обсуждения конфиденциальной информации.

Федотову ранее было предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК России (мошенничество, совершенное в особо крупном размере).