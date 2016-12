Мамут заплатит за интернет-холдинг Rambler&Co еще $295 млн

Владелец «Интерроса» Владимир Потанин продает половину Rambler & Co своему партнеру по этому интернет-холдингу Александру Мамуту, рассказали «Ведомостям» источники, близкие к обоим бизнесменам. По их словам, стороны принципиально договорились, сделка должна быть заключена до конца года, сейчас обсуждаются ее детали. Потанин реализует опцион, полученный им от Мамута при создании Rambler & Сo. Представители «Интерроса» и Мамута отказались от комментариев по сделке.

Бизнесмены объединили свои медийные активы весной 2013 г.: Потанин вложил Rambler и «Афишу», Мамут – компанию «Суп». Активы Потанина зарабатывали больше и стоили дороже, но каждый из партнеров получил паритетные доли, а управляющим партнером стал Мамут. В обмен на это Потанин получил право через 2,5 года при желании продать свою долю Мамуту по фиксированной цене – $295 млн. Срок опциона истекает в этом декабре, следует из документов по сделке, опубликованных в 2013 г. на сайте «Профмедиа» (этот холдинг объединял все медиаактивы Потанина).

Поскольку сделка была зафиксирована в долларах, в рублях стоимость опциона выросла с 9,7 млрд (эта цифра указана в документах «Профмедиа») до 18,1 млрд ($295 млн по курсу ЦБ на вчерашний день, 14 декабря). Опцион будет исполнен по зафиксированным в 2013 г. условиям, никаких специальных оговорок из-за девальвации рубля не делается, утверждают источники, близкие к Потанину и Мамуту.

Активы Мамута Журнал Forbes оценил состояние Мамута в $2,4 млрд. Акции золотодобывающей компании Polymetal могли принести ему за три года $46,2 млн дивидендов, подсчитал аналитик АКРА Максим Худалов. Еще он владеет 16% группы ПИК.

Мамут расплатится за Rambler & Co собственными средствами и не будет привлекать банковские кредиты, утверждают источники, близкие к обоим бизнесменам. Откуда у бизнесмена свободные $295 млн – близкий к нему источник не раскрывает. Прежде источники «Ведомостей» рассказывали, что Мамут несколько раз пытался договориться с Потаниным, чтобы снизить платеж за Rambler & Co или перенести сроки исполнения опциона.

Новая компания займет 3-е место по размеру аудитории в рунете, обещал при создании Rambler & Co Мамут, и станет «одним из ведущих провайдеров онлайн-сервисов и главным источником информации об общественно-политических, деловых, культурных и спортивных событиях». В 2013 г. этот холдинг был пятым, сейчас, по данным Mediascope (бывшая TNS), ресурсами Rambler & Co хотя бы раз в месяц пользуется 30,1 млн жителей России (данные по пользователям настольных компьютеров за октябрь 2016 г.). Это четвертый результат среди интернет-холдингов после Mail.ru Group, «Яндекса» и Google. Отрыв Google от Rambler & Co остается большим: месячная аудитория американской компании в России – 50,8 млн человек. Выручка интернет-бизнеса «Профмедиа» в 2012 г. составила 3 млрд руб., выручка «Суп» не раскрывалась, журнал Forbes оценивал доходы этой компании в $43 млн. Объединенный Rambler & Co никогда не раскрывал своих финансовых результатов и всегда был крайне скуп на раскрытие каких-либо бизнес-показателей. Как и в 2013 г., основу бизнеса этого холдинга составляют порталы Rambler и «Афиша», а также СМИ (Gazeta.ru, Lenta.ru и запущенное год назад новостное агентство RNS). Зарабатывает холдинг прежде всего на рекламе, а также на продаже через интернет билетов в кино и на концерты. Топ-менеджер крупной интернет-компании категоричен: «Я сильно сомневаюсь, что Rambler & Co рентабелен. Часть рекламных бюджетов Мамут получает исключительно за счет личных связей, в том числе с крупными чиновниками. Его СМИ, по моим данным, очень хорошо заработали на выборах в Госдуму». Руководитель другой медиакомпании, напротив, говорит, что Мамуту все же удалось навести порядок в холдинге и в этом году этот бизнес хорошо растет. Два сотрудника Rambler & Co, знакомых с его финансовыми результатами, настаивают, что последние два года этот холдинг рентабелен. Представитель Rambler & Co лишь сообщил, что за последние три года выручка этого холдинга удвоилась.

«Вряд ли Потанин смог бы сейчас продать пакет Rambler & Co фактически вдвое дороже, чем в начале 2013 г. Дело не только в девальвации рубля, но и в кризисе на рынке рекламы, в общем разочаровании инвесторов в медиабизнесе», – рассуждает руководитель крупной медиакомпании. Аналитик «Открытия» Александр Венгранович согласен, что в этой ситуации Потанину повезло, а Мамуту – нет.

Источники в «Интерросе» прежде объясняли «Ведомостям», что Потанина еще несколько лет назад перестал интересовать медиабизнес, поэтому он один за другим продал свои активы в этой области: большую часть «Профмедиа» в конце 2013 г. приобрела «Газпром-медиа», а сеть кинотеатров «Синема парк» в 2014 г. купил сын Сулеймана Керимова Саид. После продажи Rambler & Co у Потанина из медиаактивов останется только миноритарный пакет видеосервиса Ivi.