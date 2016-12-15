Российские операторы должны уходить от безлимитных тарифов, считает гендиректор «Вымпелкома»

Он также заявил о необходимости отмены внутресетевого роуминга

Российские операторы постепенно будут отказываться от безлимитных тарифов, заявил гендиректор «Вымпелкома» Шелль Йонсен на встрече с журналистами в четверг.

У операторов просто нет другого выхода, отметил он. Йонсен заявил, что 3G-сети операторов уже перегружены, а сети 4G загружаются очень быстро.

Йонсен отмечает, что пользователям также будет полезно следить за уровнем потребления мобильного интернета. Он считает, что уход от безлимитных тарифов будет очень постепенным.

В то же время, заявил Йонсен, он выступает за отмену внутресетевого роуминга в России.

Ставки интерконнекта в настоящее время слишком высоки по сравнению с другими странами, они должны сократиться на 60–80%, не мы одни это понимаем, говорит Йонсен. В идеале они должны составлять 20–25 коп. Возможно, это снижение должно происходить в несколько этапов, добавил он.

По словам Йонсена, эту инициативу предстоит обсудить с властями, в том числе с Федеральной антимонопольной службой.