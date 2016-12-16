ФАС обсуждает с операторами вопрос отмены роуминга внутри России

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) 29 ноября провела совещание с операторами и ведомствами по отмене роуминга в России, сообщила «Ведомостям» начальник управления связи и информационных технологий ФАС Елена Заева. По результатам совещания операторы пообещали разработать предложения по тарифам, регуляторы – меры по изменению законодательства. Все предложения стороны снова обсудят 20 декабря, рассказала Заева.

Гендиректор «Вымпелкома» Шелль Йонсен на встрече с журналистами в четверг заявил, что оператор выступает за отмену внутрисетевого роуминга в России. Для этого нужно, чтобы снизились тарифы, по которым операторы платят друг другу за завершение вызовов (так называемый интерконнект), говорит Йонсен. Сейчас ставки на интерконнект, по его словам, по сравнению с другими странами слишком высоки, они должны сократиться на 60–80%, говорит Йонсен. В идеале они должны составлять 20–25 коп. вместо 95 коп. Возможно, это снижение должно происходить в несколько этапов, добавил он.

Tele2 также готова поддержать идею отмены внутрироссийского роуминга, несмотря на то что в отличие от «большой тройки» у него нет собственной транзитной сети и он несет дополнительные расходы на доведение вызова в другие субъекты, замечает представитель Tele2 Константин Прокшин. Частично внутрисетевого роуминга уже нет для абонентов тяжелых «пакетных» тарифов Tele2: интернет-трафик, исходящие звонки и sms в домашний регион и на номера Tele2 в России при нахождении в другом регионе расходуются из пакета, включенного в абонентскую плату, говорит Прокшин. Таким образом, абоненты практически не несут дополнительных расходов в поездках по России.

Возвращение лимитов Российские операторы постепенно будут отказываться от безлимитных тарифов, заявил вчера Йонсен. У операторов просто нет другого выхода, отметил он. Йонсен сказал, что 3G-сети операторов уже перегружены, а сети 4G загружаются очень быстро. Ранее многие операторы ввели тарифы с безлимитным интернетом и звонками.