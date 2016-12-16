Facebook начал борьбу с фейковыми новостями

Социальная сеть Facebook начала тестировать способы борьбы с фейковыми новостями и для начала сосредоточилась на явных ложных сообщениях, которые распространяют спамеры ради финансовой выгоды. Компания сообщила, что в выявлении и проверки таких сообщений будет прибегать к помощи пользователей соцсети и к помощи сторонних организаций, которые займутся фактчекингом. Это говорится в заявлении вице-президента компании Адама Моссери.

В меню Facebook появится возможность пожаловаться на предположительно фейковую новость. По таким сигналам соцсеть будет передавать отмеченные новости на проверку в сторонние организации. Если те подтвердят, что это фальшивка, новость получит отметку «спорная», а также у нее появится линк на объяснение, почему проверяющие пришли к такому выводу.

«Спорные» сообщения можно будет по-прежнему расшаривать, однако у них сохранится эта предупредительная отметка. В лентах пользователей они будут появляться ниже и реже, чем обычно. При этом такие сообщения нельзя будет преобразовать в рекламные и распространять уже как рекламу.

Facebook верит в идею предоставления людям слова, но судить о том, правда или неправда, компания не берется, поэтому она решила подойти к проблеме фейков осторожно, заявил Моссери.

Facebook долго настаивала, что является технологической компанией, а не СМИ, и осторожно подходила к вопросам редактирования сообщений, напоминает Financial Times. Однако когда в разгар президентской кампании в США проблема фейковых новостей вышла на первый план, компания неохотно согласилась взять ответственность за решение этой проблемы. Сначала основатель и руководитель компании Марк Цукерберг заявил, что это безумие - обвинять Facebook в том, что соцсеть с помощью фейковых новостей помогла Дональду Трампу победить на выборах, однако через несколько дней компания заявила, что начала поиск способов борьбы с распространением ложных сообщений. Среди наиболее часто упоминаемых фейковых новостей СМИ приводят сообщения о том, что папа римский Франциск якобы поддержал Трампа как кандидата в президенты и что семья Клинтон имеет отношение к организации детской проституции через пиццерию.

Правые уже начали жаловаться, что Facebook договорился о фактчекинге с левыми организациями, отмечает FT. В частности, главный редактор Daily Wire Бен Шапиро заявил, что фактчекерами стали Politifact, Factcheck.org, Snopes, ABC news и Тhe Washington Post, все они имеют левый уклон и это бедствие для новостей.

Недавно опубликованные результаты исследования Pew Research Center показали, что американцы признали фейковые новости реальной проблемой, пишет также FT. Большинство опрошенных считают, что распространение фейков сбивало людей с толку и мешало составлять представление о происходящем. Треть опрошенных заявили, что они лично видели онлайн фейковые новости. 71% респондентов считают, что соцсети и поисковые системы обязаны пресекать распространение фейков, а также что бороться с ними должны и политики, и представители общественности. Около 25% опрошенных признались, что сами распространяли фейковые новости, а 14% сказали, что делали это, хотя точно знали, что это фейк.

Еще до разгара президентской кампании Facebook обвиняли в ангажированности. 9 мая 2016 г. специализирующийся на технологических новостях блог Gizmodo со ссылкой на бывших «кураторов новостей» Facebook сообщил, что при подборе наиболее важных для пользователей новостей в секции Trending сюжеты, интересные для сторонников консерваторов, искусственно отфильтровывались, а другие истории, возможно, совсем не популярные в реальности, вручную туда включались. Сотрудники Facebook делали это регулярно, заявил Gizmodo бывший журналист, ранее работавший в этом проекте. Некоторые другие бывшие сотрудники того же отдела компании, работавшие по контракту, подтвердили, что получали инструкции по искусственному формированию списка наиболее популярных тем. Вскоре обвинения Gizmodo опроверг топ-менеджер Facebook Том Стоки, который отвечает за работу секции Trending. Он заявил, что компания со всей серьезностью относится к подобным утверждениям.

Через две недели соцсеть провела внутреннюю проверку и заявила, что в подборке новостей в секции Trending одинаково представлены темы консервативной и либеральной повестки дня. Это говорилось в ответе главного юрисконсульта соцсети Колин Стретч на запрос председателю комитета сената по торговле Джону Тьюну. По словам Стретч, расследование не нашло никакого подтверждения обвинениям в политической ангажированности и в том, что администраторы секции Trending отбирают или продвигают отдельные новости в соответствии с политическими предпочтениями. Также проверка не выявила ни одного случая, когда бы какой-то сюжет или источники искусственно исключались из списков наиболее популярных тем.

В мае 2015 г. украинские пользователи жаловались Марку Цукербергу на многочисленные случаи блокировки их постов, не содержавших явных нарушений правил соцсети, и высказывали подозрения, что на их посты по политическим мотивам жалуются «сторонники Кремля». Цукерберг ответил, что посты, на которые поступают жалобы, проверяют и блокируют, если они содержат агрессию и разжигание ненависти в отношении какой-либо группы. Конкретных примеров он не привел. Сохранение таких сообщений нарушило бы стандарты Facebook, объяснил он, убрать эти посты было правильно. Подозрения, что украинский сегмент соцсети модерируют антиукраински настроенные россияне, он отверг и напомнил, что у Facebook нет российского офиса, а контент украинских пользователей модерирует международная и многоязычная команда в Ирландии.