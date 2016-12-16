Игорь Бутман: Передача управления РАО медиахолдингу – пример конфликта интересов

Передача управления Российским авторским обществом (РАО) какой-либо медиакомпании, в частности «Национальной медиагруппе» (НМГ), может стать примером прямого конфликта интересов, заявил «Ведомостям» композитор Игорь Бутман. НМГ выплачивает авторское вознаграждение в РАО. Непонятно, как можно передавать управление авторской организацией одному из пользователей, объяснил он. По мнению Бутмана, это может вызвать вопросы у антимонопольного ведомства: ведь любой медиахолдинг, управляющий авторским обществом, потенциально может устанавливать неравные условия для конкурентов.

В эту среду РАО сообщило, что планирует обратиться к президенту Владимиру Путину за помощью – чтобы тот «придумал для РАО такую форму, чтобы в ней была государственная составляющая». В частности, РАО предлагает сделать так, чтобы им управляла крупная медиакомпания, в капитале которой тем или иным образом участвует государство, говорил президент авторского совета РАО Игорь Матвиенко. Источник «Ведомостей», близкий к РАО, сообщил, что организация уже ведет такие переговоры – с НМГ, ВГТРК и «Первым каналом».

Крупный сборщик РАО – крупнейшее в России общество по коллективному управлению правами, оно собирает отчисления в пользу авторов музыки с организаторов концертов, владельцев кафе и ресторанов, телекомпаний и радиостанций. В 2015 г. РАО собрало 4,5 млрд руб. К работе РАО и других обществ по коллективному управлению было много претензий со стороны музыкантов. Сейчас правительство рассматривает разные варианты реформы этих организаций, в том числе перевод этой сферы под контроль государства.

Из трех медиахолдингов факт переговоров подтвердила только НМГ. Представитель НМГ сообщил, что руководство РАО обратилось к ним за помощью в создании прозрачной системы сбора и распределения авторских вознаграждений: «Мы обсуждаем поступившее предложение, никаких решений пока не принято». Близкий к холдингу человек уточнял, что речь именно о передаче РАО в управление пока не идет – холдинг готов помогать организации при разработке законодательных инициатив на уровне Медиа-коммуникационного союза (МКС), объединяющего крупнейшие медиахолдинги.

Матвиенко объяснял необходимость вмешательства государства в работу авторского общества тем, что само РАО не справляется с ситуацией, в которой оно оказалось. Конфликт вокруг РАО разгорелся этой осенью, после того как 31 августа часть авторов, членов РАО, собрала внеочередную конференцию РАО и сместила со своих постов нынешний менеджмент организации – гендиректора РАО Сергея Федотова (находится за решеткой по обвинению в мошенничестве), его мать и замгендиректора РАО Веру Федотову и весь авторский совет (его как раз возглавляет Матвиенко).

Новым гендиректором РАО авторы выбрали основателя Первого музыкального издательства (ПМИ) Максима Дмитриева, также они избрали новый авторский совет – во главе с композитором Игорем Бутманом, выступающим сейчас против предложенной Матвиенко схемы. Текущий менеджмент РАО объявил все решения конференции незаконными.

Правда, авторы пока так и не смогли зарегистрировать решения августовской конференции в Минюсте – этому помешала череда исков от членов авторского совета РАО, по двум из которых были приняты обеспечительные меры – они запрещали Дмитриеву исполнять обязанности гендиректора, а Минюсту – регистрировать изменения. Впрочем, оба решения о таких мерах были отменены Мосгорсудом.