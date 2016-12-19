«Ростех» потратит $6 млрд на покупку радиоэлектронных активов

«Ростех» намерен потратить 368 млрд руб. ($5,96 млрд по субботнему курсу ЦБ) до 2025 г. на покупку ключевых активов в области электроники. По планам госкорпорации за счет этих сделок ежегодная выручка радиоэлектронного кластера «Ростеха» в ближайшие девять лет должна расти в среднем на 22,4% и достигнуть в 2025 г. около 1,5 трлн руб. Об этих планах «Ведомостям» сообщила представитель «Ростеха». Она ссылается на новую стратегию электронного кластера «Ростеха», которую на прошлой неделе утвердило правление госкорпорации. К 2025 г. слияния и поглощения должны принести до 17% выручки кластера. Планов по покупкам представитель «Ростеха» не раскрыл.

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