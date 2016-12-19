РСП нашел замену системе коллективного управления

«Действующей системы интеллектуального права и большинства инструментов, которые мы имеем сегодня, уже недостаточно для решения глобальных задач», - заявил сегодня на заседании Совета по вопросам интеллектуальной собственности при Совете Федерации режиссер Никита Михалков. Также он возглавляет совет Российского союза правообладателей (РСП) – организации, собирающей с производителей техники отчисления в пользу авторов и исполнителей музыки. «У каждой системы есть свой срок годности, и сегодня пришло время переходить на новую ступень эволюции всей системы интеллектуального права», - приводит слова Михалкова ТАСС. О чем конкретно идет речь, режиссер не сообщил. Он сказал лишь, что задача России – «многократный рост капитализации сферы интеллектуальной собственности и радикальный рост благосостояния страны и ее граждан».

Интеллектуальная стратегия Совет Федерации планирует обсудить необходимость принятия государственной стратегии в области интеллектуальной собственности, сообщил зампредседателя палаты СФ Ильяс Умаханов. В Японии, Германии, Китае такие стратегии приняты, в Китае это привело к росту внедрения изобретений на 34%, добавил он. «Ведомости» ознакомились с проектом этой стратегии. Она подразумевает господдержку создателей интеллектуальной собственности, введение цифровых форм описания произведений, введение стандартов их описания и системы поиска по ним, налоговые льготы, создание аккредитованных государством электронных площадок и др.

Необходимо создать цифровую платформу, своего рода биржу интеллектуальной собственности, которая в будущем придет на смену системе коллективного управления правами, уточнил «Ведомостям» гендиректор РСП Андрей Кричевский. Уже сейчас РСП и ВОИС (Всероссийская организация интеллектуальной собственности, ее тоже возглавляет Кричевский) используют технологии при сборе вознаграждения – реестр фонограмм и цифровой музыкальный плеер, который помогает пользователям (ресторанам, магазинам и т. п., которые платят отчисления за публичное проигрывание музыки. – «Ведомости») транслировать музыку, составлять плей-листы, получать статистику. По словам Кричевского, технологии уже помогли обществам по коллективному управлению увеличить число плательщиков: за последние полгода число пользователей, заключивших соглашения с ВОИС, удвоилось, а объем собираемого вознаграждения вырос на 20%.

Ранее о планах по созданию таких систем заявляло и Российское авторское общество (РАО). Сегодня представитель РАО сказал «Ведомостям», что в ближайшее время организация запустит систему личного доступа правообладателей к статистике использования их произведений. Остальные проекты, включая музыкальный плеер, находятся на стадии разработки, добавил он.

«Развивая технологии для повышения эффективности коллективного управления, мы очень близко подошли к возможности перехода от традиционного коллективного управления к индивидуальному управлению правами», - говорит Кричевский. Биржа прав, по его словам, позволит пользователям и правообладателям заключать контракты прямо в системе вне зависимости от юрисдикции, оплачивать использование музыки с помощью электронных платежных систем, проводить аукционы и т. п. Создание такой платформы уже возможно: для этого надо объединить уже существующие наработки тех, кто уже поддерживает такого рода системы для авторского и патентного права – и частные, и государственные. Такие системы, по его словам, уже есть у Минобрнауки, Минкультуры, Роспатента, Ростеха, «Роснано» и др. «Речь идет о создании на основе технологии блокчейн глобальной некоммерческой сети транзакций, ключевыми узлами которой будут оперировать крупные корпорации – владельцы прав на объекты промышленной собственности, авторских и смежных прав», - объясняет Кричевский.

Он добавил, что речь не идет о конкретном проекте РСП или ВОИС: это пока лишь идея, такая платформа могла бы стать оптимальным решением для управления интеллектуальными правами в условиях цифровой глобализации. Теоретически сеть транзакций может быть запущена в течение года, прогнозирует Кричевский, а уже на ее основе в будущем может быть реализована цифровая платформа, задачей которой станет объединение оборота цифровых объектов и прав на них.

На первом этапе в числе пользователей такой платформы будут организации по коллективному управлению правами, так как они управляют крупнейшими каталогами прав. Но затем правообладатели, научившись монетизировать через биржу свои произведения, скорее всего, начнут самостоятельно управлять правами, прогнозирует Кричевский. Тогда организации по коллективному управлению должны будут предложить правообладателям новые сервисы, но уже исключительно на договорной основе. А расширенное коллективное управление может сохраниться только в отношении отдельных видов использования объектов интеллектуальной собственности, уверен гендиректор РСП.

Сейчас в России работают три крупнейших общества по коллективному управлению правами на музыку – РАО, РСП и ВОИС. Эти организации получили государственную аккредитацию на сбор вознаграждения в пользу авторов и исполнителей музыки. Тем не менее у многих авторов и исполнителей были претензии к работе обществ: по их мнению, они платят недостаточно отчислений, а система сбора и распределения денег в этих организациях недостаточно прозрачна. Государство с прошлого года пытается реформировать эту сферу. Еще в августе 2015 г. президент России Владимир Путин дал поручение правительству сделать работу обществ более прозрачной – наладить в них внешний аудит, отчетность и создать наблюдательные советы. Поручение так и не было выполнено; свои предложения по реформе коллективного управления представили Минкомсвязи, Минэкономразвития, Минкультуры, Медиа-коммуникационный союз (МКС).