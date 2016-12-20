7% абонентов решили сменить сотового оператора в этом году

В первом полугодии 2016 г. абоненты установили пятилетний рекорд: около 7% поменяли оператора, таковы данные опроса Deloitte (2000 респондентов по всей России от 18 до 60 лет). В прошлые годы только 4–5% абонентов отвечали, что сменили оператора в последние полгода. Показатель включает в себя не только перенос номера (MNP), но и покупку новой sim-карты. До сих пор наблюдалась иная тенденция: число абонентов, которые отвечали, что сменили оператора 2–3 года назад, падало.

Партнер Deloitte Антон Шульга объясняет рекорд выходом на московский рынок оператора Tele2 и более активным его продвижением в регионах. Рост может и продолжиться, не исключает Шульга.

Выход Tele2 на московский рынок мог вызвать переток абонентов, соглашается представитель оператора Константин Прокшин.

А вот число респондентов, которые никогда не переходили от одного оператора к другому, практически неизменно. По данным Deloitte, Россия находится на 2-м месте среди стран, участвующих в исследовании, по доле абонентов, никогда не менявших оператора. В 2016 г. об этом заявили 39% респондентов Deloitte, в 2015 г. – 38%, в 2014 г. – 39%, в 2013 г. – опять 38% и в 2012 г. – 44%. Шульга указывает, что абоненты могут покупать разные sim-карты одного и того же оператора – в погоне за выгодным тарифом. Этим объясняется высокий отток у каждого из них.

У МТС стабильно низкий отток на протяжении многих лет (точные цифры не раскрываются) как в Москве, так и в России; тенденции к увеличению оттока в последние периоды нет, показатель не рос, говорит представитель МТС Дмитрий Солодовников.

В любом случае 2000 человек – слишком маленькая выборка для оценки ситуации по России: только у «большой тройки» более 200 млн абонентов, отмечает сотрудник сотового оператора.

По данным AC&M Consulting, в первом полугодии 2016 г. у операторов было 193 млн российских абонентов.

Представитель «Вымпелкома» Анна Айбашева также считает, что выборка из 2000 человек не очень репрезентативна. Возможный рост доли абонентов, сменивших оператора, объясняется скорее популяризацией услуги MNP и тем, что операторы предлагают новые тарифы, форсируя переключение на них «старых» клиентов.

По оценке гендиректора «ТМТ консалтинга» Константина Анкилова, ежегодный отток от всех сотовых операторов – около 100 млн sim-карт, так что прибавку доли перебежчиков в 2 процентных пункта можно считать небольшой.

Кирилл Кучеров из J’son & Partners называет опрос Deloitte репрезентативным, но не считает Tele2 основным драйвером перетока. Абоненты недовольны качеством услуг, что побуждает их искать альтернативу, заключает Кучеров.