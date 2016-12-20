Роскомнадзор проиграл суд томской «ТВ-2»

Томская «Телекомпания «ТВ-2» выиграла суд в апелляционной инстанции у Роскомнадзора. Суд решил, что Роскомнадзор незаконно отказал компании в продлении лицензии на радиовещание, рассказал «Ведомостям» учредитель «ТВ-2» Виктор Мучник. Пресс-секретарь Роскомнадзора Вадим Ампелонский подтвердил это «Ведомостям». Роскомнадзор пока не принял решение, стоит ли подавать апелляцию в вышестоящие суды, говорит Ампелонский.

В мае 2016 г. Роскомнадзор отказался продлить лицензию на радиовещание на частоте 103,4 МГц (до мая 2016 г. на частоте вещала радиостанция «Европа плюс Томск», которая также принадлежит томской «Телекомпании «ТВ-2»). Служба сослалась на неправильно оформленные документы. Компания якобы не предоставила убедительных доказательств отсутствия иностранного гражданства у учредителя Мучника, говорилось в документах суда.

На судебных заседаниях представитель Роскомнадзора не смог разъяснить, какие именно документы должен был предоставить Мучник, чтобы доказать отсутствие гражданства другой страны. В августе суд встал на сторону «ТВ-2» - «предположений» о том, какие документы должны предоставить учредители телекомпании, чтобы доказать отсутствие второго гражданства, недостаточно, чтобы делать вывод о нарушении ограничений для иностранцев в СМИ, решил суд. Роскомнадзор подал апелляционную жалобу.

Поправки в закон о СМИ, согласно которым иностранные компании и иностранные граждане, а также граждане России с гражданством другой страны не могут владеть или контролировать более чем 20% компании – учредителя СМИ, действуют в стране в 2016 г. Иски Томской медиагруппы – первые судебные разбирательства СМИ и Роскомнадзора по новым ограничениям для иностранцев.

В суде «ТВ-2» пыталась доказать, что у Мучника нет второго гражданства. К апелляционной жалобе по делу об отказе в продлении частоты радиостанции Роскомнадзор приложил письмо из Министерства иностранных дел, из которого следует, что каждый гражданин должен самостоятельно доказывать отсутствие у него иностранного гражданства, запросив такие справки из посольств, чем сейчас и занимается редакция, говорил «Ведомостям» Мучник.

«ТВ-2» решила доказать, что у Мучника нет иностранного гражданства, запросив такие справки у иностранных посольств, объяснил он «Ведомостям». Чтобы доказать это, редакция канала разослала 144 письма в посольства, зарегистрированные в Москве. В настоящий момент компания до сих пор продолжает получать ответы от посольств, говорит Мучник.

Впрочем, сам Роскомнадзор не пояснил, каким образом гражданин России должен доказывать отсутствие второго гражданства, кроме справки из УФМС. На одном из последних заседаний суда представитель Роскомнадзора сказал, что службе достоверно неизвестно, есть ли у учредителей «ТВ-2» второе гражданство. К документам суда Роскомнадзор приобщил анонимное письмо от томича Евгения Винника, которое якобы получил в начале 2016 г. В письме, которое опубликовало на своем сайте агентство «ТВ-2», он написал, что, по его данным, Мучник часто выезжает за границу, из-за чего «можно сделать вывод о наличии у него двойного гражданства», говорится в письме. Также он попросил учитывать эту информацию при оформлении лицензий СМИ. Именно на основании этого письма Роскомнадзор запросил у учредителей СМИ документы об отсутствии второго гражданства, говорил представитель службы на суде.

Мучник доволен решением суда, так как теперь Роскомнадзор должен будет выполнить предписание суда и продлить радийные лицензии компании. «В настоящий момент мы оцениваем материальный ущерб, который нанес Роскомнадзор незаконным отказом продлять лицензию, и рассматриваем возможность потребовать компенсации у службы через суд», - сказал Мучник.

Также «ТВ-2» через суд попробует добиться продления вещательной лицензии, которую Роскомнадзор также не продлил из-за возможного наличия двойного гражданства у учредителей телекомпании, говорит он.

В феврале 2015 г. Роскомнадзор не выдал лицензию каналу «ТВ-2», сославшись на отсутствие убедительных доводов отсутствия двойного гражданства у Томской медиагруппы. Сам канал прекратил вещание в феврале 2015 г.

Росокмнадзор не выдал лицензию «ТВ-2» из-за конфликта с РТРС (обеспечивает вещание каналов на территории страны). В 2014 г. канал обвинил РТРС в специальном затягивании ремонта передатчика, из-за чего «ТВ-2» на несколько месяцев остался без эфира, а в декабре госкомпания уведомила канал, что разрывает с ним договор на вещание в одностороннем порядке. После этого «ТВ-2» не смог продлить лицензию на эфирное вещание. В апреле 2015 г. Томская медиагруппа подала в Роскомнадзор документы на получение новой лицензии, а также на перерегистрацию «ТВ-2» как СМИ, но Роскомнадзор отказал в этом.