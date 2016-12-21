Фонд UFG стал совладельцем «Маши и медведя»

У компании «Маша и медведь», которая продает лицензии на использование персонажей одноименного мультсериала, появился новый собственник: по данным «СПАРК-Интерфакса», 25% ее долей теперь владеет кипрская Rodleport Holdings. По данным кипрского реестра, единственный владелец этой компании – фонд прямых инвестиций UFG. Основным владельцем российской компании осталось ООО «РВТ инвест», которое контролируют две американские компании (их акционеры неизвестны). Студией «Анимаккорд» (производит мультфильм) владеют создатель персонажей Сергей Кузьмин (80%) и продюсер сериала, гендиректор «Анимаккорда» Дмитрий Ловейко (20%). Они же до недавнего времени были владельцами всей группы компаний, знает их знакомый.

Источник, близкий к UFG, и человек, близкий к основным владельцам «Маши и медведя», подтвердили, что фонд UFG приобрел блокпакет российской компании. Сумму и мотивы сделки собеседники «Ведомостей» не раскрывают. Ловейко и представитель UFG от комментариев отказались.

Мультсериал «Маша и медведь» начал транслироваться на российском телевидении в январе 2009 г. и рассказывает о приключениях девочки, живущей в лесу с медведем, и ее друзей. Мультфильм очень популярен не только в России, но и за рубежом: в нем почти нет диалогов, поэтому «Машу и медведя» без перевода смотрят и дети, которые не знают русского. В России мультфильм знают почти все дети 3–9 лет, в Европе – больше 50%, а в некоторых странах (например, в Италии) его узнаваемость больше 85%, говорил Ловейко в 2015 г. В начале 2016 г. YouTube сообщил, что число просмотров серии «Маша и каша» на крупнейшем мировом видеосервисе превысило 1 млрд. За всю историю YouTube лишь 17 роликов собирали такое количество просмотров.

«Маша и медведь» стал одним из самых известных российских брендов в мире. Товары с изображением его персонажей (футболки, блокноты, игрушки) можно купить в магазинах многих стран. Производство одной серии стоит $250 000, рассказывал «Ведомостям» Ловейко, таким образом, сезон из 26 серий обходится в $6,5 млн. Он настаивал, что компании не нужны инвестиции – ей полностью хватает собственных средств.

Основатели «Маши и медведя» давно искали партнера, говорит их знакомый. Для них продажа блокпакета фонду UFG – способ частично монетизировать успех проекта, полагает он.

У сериала два основных источника дохода: лицензирование товаров (этим занимается ООО «Маша и медведь») и реклама в интернете.

По словам Ловейко, около 60% выручки от продажи бренда «Маша и медведь» приходится на лицензирование, остальное приносит интернет.

Основной доход от интернет-рекламы приносит YouTube. Более 75% доходов «Маша и медведь» получает за рубежом, говорил Ловейко. В 2015 г. выручка ООО «Маша и медведь» упала более чем в два раза до 137,6 млн руб., компания впервые стала убыточной (минус 83,4 млн руб., в 2014 г. чистая прибыль – 93,8 млн руб.). При этом Ловейко прогнозировал рост доходов от лицензирования в прошлом году на 25%. При этом он признавал, что компания почувствовала кризис на российском рынке – чек на детские товары упал на 40–50%, – но рассчитывал на рост продаж в Европе. Вчера Ловейко не ответил на вопрос, с чем связано падение доходов ООО «Маша и медведь». В конце прошлого года Ловейко прогнозировал в интервью Bloomberg, что продажи товаров под брендом «Маша и медведь» в 2016 г. вырастут на четверть до $300 млн.

Сергей Сельянов (продюсер серии мультфильмов «Три богатыря», «Царевич и серый волк» и т. д.) знает, что «Маша и медведь» – очень прибыльный бизнес: «За последние годы они вышли на все крупные мировые рынки, заключили серьезные контракты с крупнейшими дистрибуторами. Это редкая история глобального успеха российского бизнеса, сделанного своими руками».