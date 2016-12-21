Vimpelcom Ltd. сократил 150 человек в штаб-квартире

Vimpelcom Ltd. провел масштабное сокращение в штаб-квартире. Об этом «Ведомостям» рассказал человек, знакомый с менеджерами оператора, и два человека, близких к компании. По словам двух последних, речь идет о 150 позициях. Штат компании последние два года был раздут, превышал 450 человек, требовалась оптимизация этой структуры, рассказывает один из собеседников «Ведомостей». Он знает, что после сокращения, которое состоялось на прошлой неделе, многие функции перешли от штаб-квартиры к региональным менеджерам (блоки Россия и Италия подчиняются Шеллю Йонсену, блоком Евразия руководит Михаил Герчук, а блоком развивающихся стран – Джон Эдди). Другой собеседник подтверждает: Vimpelcom Ltd. перешел к новой модели управления, в которой регионам отведена более существенная роль. Эта модель направлена на цифровизацию компании, утверждает источник. Он говорит, что в головном офисе было сокращено 20% сотрудников.

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