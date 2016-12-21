Верховный суд ЕС осудил британский закон о слежке

Европейский суд справедливости, рассмотрев британский закон о слежке за гражданами, признал его неправомерным. Согласно судебному решению, вынесенному в среду, этот закон допускает «массовый и неизбирательный» сбор данных об электронных коммуникациях.

Суд отметил, что в странах ЕС правительство может «избирательно получать такие данные, причем только для борьбы с серьезными преступлениями». Между тем новый закон Великобритании делает возможным неизбирательное получение данных о коммуникациях каждого жителя страны. «Такое законодательство не может быть оправдано в демократическом обществе в свете Хартии ЕС по правам человека», – говорится в решении суда.

Одним из политиков, добивавшихся рассмотрения данного дела в Европейском суде, был Дэвид Дэвис. Сейчас он занимает пост министра Великобритании по вопросу выхода страны из ЕС и отвечает за вывод Великобритании из-под юрисдикции суда в Люксембурге, однако в начале года он обратился именно к этому суду для защиты гражданских свобод британцев.

Министерство внутренних дел Великобритании заявило, что «разочаровано» решением суда, и пообещало проанализировать его последствия. Решение касается закона о сохранении данных и о следственных органах, принятого в 2014 г. и известного под аббревиатурой DRIPA. Он должен быть отменен к концу нынешнего года, но уже в 2017 г. в стране должен быть принят новый закон о следственных органах (IPA), который существенно расширит полномочия правительственных структур для массового сбора персональных данных. В частности, IPA обязывает интернет-провайдеров и телефонных операторов в течение 12 месяцев хранить информацию обо всех сделанных абонентами телефонных звонках и обо всех посещенных ими сайтах. Эта информация должна включать дату, время и продолжительность каждого такого действия. Доступ к сохраняемым данным смогут получить десятки организаций, от полиции и департамента по налогам и таможни до государственной службы здравоохранения, департамента по нормам питания и комиссии по азартным играм. Во многих случаях доступ может предоставляться без судебного ордера.

Решение Европейского суда станет для британских деловых кругов еще одним фактором неопределенности в период после референдума о выходе страны из ЕС. Действующие в ЕС нормы запрещают обмен персональными данными со странами, не соблюдающими жесткие требования к защите частной жизни. Британские чиновники в своих действиях будут ориентироваться на прецедент США, которые неоднократно выступали против этих европейских норм. В этом году власти ЕС и США должны выработать новое соглашение о передаче персональных данных. Предыдущее соглашение, ставшее итогом трудных переговоров, было аннулировано европейскими судами. Новое соглашение, получившее название «Щит приватности», будет соответствовать европейским нормам и при этом обеспечивать юридическую основу для совершения различных международных транзакций, предполагающих пересылку данных.

Судебное решение может создать серьезные трудности не только для компаний, но и для силовых ведомств Великобритании, которым придется доказывать регуляторам ЕС, что британские стандарты в области защиты приватности не уступают европейским. «Правительство нарушает закон, неизбирательно собирая данные о действиях британцев в интернете и об их телефонных звонках и позволяя сотням государственных организаций получать эти данные, даже в отсутствие подозрений в совершении кем-либо серьезного преступления», – говорится в заявлении британского комитета по гражданским свободам.

Многие юристы полагают, что решение Европейского суда заставит британские власти внести в закон поправки и сузить сферу его применения. «Во многом оба британских закона совпадают, так что будет логично, если решение распространится и на новый закон и его придется подкорректировать», – говорит Ричард Камбли, партнер юридической фирмы Linklaters.

Перевел Александр Силонов