Данные 6589 жителей Подмосковья попали в интернет из-за министерства ЖКХ

На сайте министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области (mgkh.mosreg.ru) опубликован файл с персональными данными 6589 жителей Подмосковья. На страницах самого сайта ссылок на документ нет, но его можно найти через поиск «Яндекса» и Google. Об этом сообщил пользователь Twitter с аккаунтом kvn1775 и убедился корреспондент «Ведомостей».

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