ИТ-бизнес
Статья опубликована в № 4230 от 22.12.2016 под заголовком: Жилищно-коммунальная утечка

Данные 6589 жителей Подмосковья попали в интернет из-за министерства ЖКХ

В сеть утекли номера их паспортов, информация о заболеваниях
Министерство ЖКХ Московской области опубликовало на сайте персональные данные 6589 жителей области – номера паспортов, информацию о заболеваниях и т. д.
Министерство ЖКХ Московской области опубликовало на сайте персональные данные 6589 жителей области – номера паспортов, информацию о заболеваниях и т. д.
З. Милявская / Ведомости

На сайте министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области (mgkh.mosreg.ru) опубликован файл с персональными данными 6589 жителей Подмосковья. На страницах самого сайта ссылок на документ нет, но его можно найти через поиск «Яндекса» и Google. Об этом сообщил пользователь Twitter с аккаунтом kvn1775 и убедился корреспондент «Ведомостей».

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Комментарии  ()
Синодов Юрий
07:59 22.12.2016
152-ФЗ не применил? 10 000 штраф, удобно. (при этом реализация его положений для структуры такого масштаба это а) возня на годы б) стоимость в сотни тысяч-миллионы рублей в) никаких гарантий отсутствия проколов из-за человеческого фактора в том числе) Вывод - проще ничего не делать и реагировать только на проблемы. Хороший закон получился: полезный, рабочий, куча практической пользы.
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