Данные 6589 жителей Подмосковья попали в интернет из-за министерства ЖКХ

Министерство ЖКХ Московской области опубликовало на сайте персональные данные 6589 жителей области – номера паспортов, информацию о заболеваниях и т. д.
З. Милявская / Ведомости
На сайте министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области (mgkh.mosreg.ru) опубликован файл с персональными данными 6589 жителей Подмосковья. На страницах самого сайта ссылок на документ нет, но его можно найти через поиск «Яндекса» и Google. Об этом сообщил пользователь Twitter с аккаунтом kvn1775 и убедился корреспондент «Ведомостей».