Huawei занял третье место в России по продажам смартфонов

В ноябре 2016 г. Huawei и его суббренд Honor заняли около 8,5% российского рынка смартфона в штуках. Это следует из материалов двух компаний - партнеров нескольких производителей оборудования. Huawei оттеснил на 4-е место Lenovo (ее доля рынка - 7,4%), а ZTE - на 5-е (5,7%). В октябре 2016 г. они делили 3-е место по продажам смартфонов в штуках, контролируя по 6,8% рынка. Huawei с Honor тогда занимали около 6,5% рынка.

1-е и 2-е места в ноябре - у Samsung и Apple (около 20% и 12,5% рынка в натуральном выражении). Всего за месяц в России было продано чуть больше 2 млн смартфонов, следует из материалов, с которыми ознакомились «Ведомости».

До второй половины 2016 г. доля Huawei была относительно невелика - опрошенные ранее «Ведомостями» представители ритейлеров говорили, что за первые пять месяцев она составила 2-2,5%. При этом они отмечали быстрый рост спроса на Huawei. В I квартале 2016 г. в России было продано более чем в 8 раз больше смартфонов Huawei, чем за тот же период годом ранее, следует из материалов МТС.

Увеличение доли рынка - результат расширения круга партнеров-ритейлеров и четкого маркетингового планирования, считает представитель Huawei. В 2016 г. Huawei заключил соглашения с крупными федеральными сетями, расширил свое присутствие в Москве и регионах, отмечает он.

Гендиректор Telecom Daily Денис Кусков напоминает, что в августе 2016 г. Huawei заключил долгосрочное соглашение о сотрудничестве с МТС. По условиям этого соглашения Huawei поставляет в МТС полный модельный ряд своих смартфонов (причем некоторые из них в России продаются только в рознице оператора), покупатели Huawei смогут до полугода бесплатно пользоваться мобильным интернетом, планируется, что часть стоимости купленного смартфона будет возвращаться на счет абонента, рассказывал летом 2016 г. представитель МТС Дмитрий Солодовников. В целом соглашение дает Huawei примерно такие же преимущества, которыми до сих пор пользовался единственный партнер МТС – Samsung, говорил ранее источник, близкий к одной из сторон этого соглашения.

Для Samsung МТС стала крупнейшим российским розничным партнером после того, как торговать его смартфонами перестали «Евросеть», «Связной», а также «Вымпелком» и «Мегафон». Отказ от Samsung ритейлеры и операторы объясняли высоким уровнем брака у этого производителя, а человек, близкий к Samsung, – желанием ритейлеров добиться от поставщика более выгодных условий сотрудничества на фоне ценовой войны с МТС. Однако в начале августа стало известно, что продажи Samsung возобновляет «Вымпелком», а «Евросеть» ведет переговоры об этом.

Стремительный рост доли Huawei на рынке можно связать с контрактом с МТС, считает Кусков.

При этом в октябре 2016 г. доля Samsung на российском рынке снизилась по сравнению с сентябрем на 3.3 п. п. до 20,3%, следует из материалов компании - партнера нескольких производителей электроники. Тогда опрошенные «Ведомостями» участники рынка связывали это с провалом Samsung Galaxy Note 7, продажи которого так и не начались в России. На продажи аппаратов Samsung контракт с Huawei никак не повлиял: это смартфоны для разных целевых аудиторий, к тому же у Samsung есть лояльные бренду поклонники, которые не склонны менять предпочтений, уверяет Солодовников. Успех Huawei/Honor - в сочетании высоких технологических характеристик и современного дизайна, которые ставят эти смартфоны вровень с флагманскими моделями А-брендов, считает он. Привлекательные цены, яркие рекламные кампании и маркетинговые акции с возвратом средств на мобильный счет позволили Huawei/Honor по итогам 11 месяцев 2016 г. почти в 15 раз нарастить в денежном выражении их продажи через розницу МТС, добавляет Солодовников.