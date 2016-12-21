Новые бренды смартфонов завоевывают российский рынок

В 2016 г. в Россию вышли новые компании, из них самые заметные – Meizu и Xiaomi
А. Гордеев / Ведомости
В октябре 2016 г. на локальные бренды (так называемые новые, или B-бренды), каждый из которых занимает небольшую долю российского рынка смартфонов, в общей сложности пришлось 18,6% продаж этих устройств в России. Это следует из материалов компании – партнера нескольких производителей оборудования. В отчете эти бренды относятся к категории «другие». Эта категория – самая быстрорастущая на российском рынке: годом ранее на нее приходилось только 12,7% рынка. Ни один из отдельно взятых крупных производителей, в частности, известных международных брендов (так называемых A-брендов), не смог так расширить свою долю, следует из материалов.