Персональные технологии
Статья опубликована в № 4231 от 23.12.2016 под заголовком: «Почта России» привела Jolla в пример

«Почта России» закупит 15 000 смартфонов

Их технические характеристики она разъясняет на примере устройства Jolla от Григория Березкина
Для приема платежей от клиентов «Почта России» предустанавливает на смартфоны специальные приложения
Для приема платежей от клиентов «Почта России» предустанавливает на смартфоны специальные приложения
Д. Абрамов / Ведомости

«Почта России» закупит 15 000 смартфонов для почтальонов за 195 млн руб., говорится в материалах сайта госзакупок. Они нужны для проекта мобильных почтово-кассовых терминалов, с помощью которых почтальоны оказывают финансовые услуги на дому: принимают платежи за ЖКХ, оформляют страховки, оплачивают кредиты. Заявки от претендентов «Почта России» соберет до 22 марта будущего года. Чтобы им было проще ориентироваться, «Почта России» пояснила в технической документации, что готова будет закупить либо смартфоны Jolla C, либо их эквиваленты с заданными техническими характеристиками.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на бумажную газету и другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике
  • Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)
  • Всегда свежий номер в разделе «Газета»
  • Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов
  • Участие в обсуждении материалов на сайте
  • NEW скидка 50% на одну из конференций «Ведомостей» по вашему выбору (действует для годовых подписчиков)
  • NEW подарки и скидки от наших партнеров
Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Фото
Также в рубрике