«Почта России» закупит 15 000 смартфонов для почтальонов за 195 млн руб., говорится в материалах сайта госзакупок. Они нужны для проекта мобильных почтово-кассовых терминалов, с помощью которых почтальоны оказывают финансовые услуги на дому: принимают платежи за ЖКХ, оформляют страховки, оплачивают кредиты. Заявки от претендентов «Почта России» соберет до 22 марта будущего года. Чтобы им было проще ориентироваться, «Почта России» пояснила в технической документации, что готова будет закупить либо смартфоны Jolla C, либо их эквиваленты с заданными техническими характеристиками.

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