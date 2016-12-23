Новостной агрегатор «Яндекса» отфильтрует новости

Со следующей недели новостной агрегатор «Яндекс.Новости» приостановит показ новостей от СМИ, которые не подписали с компанией новое соглашение об информационном сотрудничестве, говорится в сообщении компании.

Вводить ограничения «Яндекс» вынуждают поправки в законодательстве для новостных агрегаторов, которые вступят в силу с 1 января 2017 г. С этого времени новостные агрегаторы (интернет-ресурсы, которые собирают, обрабатывают и распространяют информацию) с аудиторией более 1 млн уникальных пользователей будут нести ответственность за распространяемую информацию, за исключением той, что дословно воспроизводит сообщения официально зарегистрированных в России СМИ. Самые известные новостные агрегаторы рунета – «Яндекс.Новости» и Google News.

О том, что «Яндексу» придется отказаться от работы с нелицензированными СМИ в России, летом после принятия поправок предупреждала у себя на странице в Facebook уже бывший руководитель сервиса «Яндекс.Новости» Татьяна Исаева. В компании затруднились ответить «Ведомостям», сколько точно таких партнеров у агрегатора (их почти 7000). Сколько партнеров не имеют регистрацию СМИ, представитель поисковика затруднился ответить. В настоящий момент партнеры продолжают присылать копии документов для заключения нового соглашения, говорит представитель «Яндекса» Ася Мелкумова.

Сама компания «Яндекс» дважды предупреждала (в октябре и ноябре), что автоматический новостной агрегатор не может нести ответственность за контент партнеров и не имеет возможности ежедневно проверять сотни тысяч сообщений от внешних редакций.

Принцип работы «Яндекс.Новостей» и базовые требования к партнерам не изменились, уточняет Мелкумова. Впрочем, теперь при подписании нового соглашения компания должна представить копию свидетельства о регистрации СМИ либо договор об экспорте информации, подписанный со СМИ.