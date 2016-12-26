Минюст одобрил смену гендиректора Российского авторского общества

Минюст принял решение о регистрации Максима Дмитриева гендиректором Российского авторского общества (РАО), сообщил «Ведомостям» представитель министерства. По его словам, решение о внесении в Единый госреестр юридических лиц изменений о лицах, имеющих право действовать без доверенности от имени РАО, было принято в пятницу 23 декабря.

Документы организации были отправлены в Управление Федеральной налоговой службы по г. Москве «для внесения соответствующих сведений в ЕГРЮЛ», добавил представитель Минюста. Это должно произойти не более, чем за пять дней.

Дмитриев в курсе решения Минюста. Он пообещал начать исполнять обязанности гендиректора РАО, как только соответствующие изменения будут внесены в ЕГРЮЛ. «Пойду на работу», - сказал он «Ведомостям». На вопрос о противостоянии с менеджментом РАО он сообщил, что «будет все мирно решать, чтобы не было конфликтов».

Авторские сборы Сбором денег в пользу авторов и исполнителей музыки в России занимаются три организации – Российское авторское общество (РАО), Российский союз правообладателей (РСП) и Всероссийская организация интеллектуальной собственности (ВОИС). Они аккредитованы государством собирать деньги с телеканалов, радиостанций, кафе, ресторанов и других публичных мест в пользу всех авторов и исполнителей. В 2015 г. РАО, РСП и ВОИС собрали 7,7 млрд руб., из них 4,5 млрд сборов пришлось на РАО.

Максим Дмитриев – основатель Первого музыкального издательства (ПМИ), одного из крупнейших игроков российского музыкального рынка. В августе этого года Дмитриев был выбран частью авторов, членов РАО, гендиректором авторского общества. Сделано это было на внеочередной конференции РАО 31 августа: на ней авторы сместили с поста гендиректора Сергея Федотова, его мать и замгендиректора РАО Веру Федотову и полностью сменили авторский совет организации. Необходимость этих перемен они объяснили давним недовольством авторов тем, как РАО платит авторские вознаграждения – многие не получали их совсем, другие авторы считали, что РАО им недоплачивает. Кроме того, отмечали инициаторы конференции, Сергей Федотов находится за решеткой по обвинению в мошенничестве в особо крупных размерах, и обвинение связано как раз с его деятельностью в РАО (МВД подозревает его в выводе из РАО недвижимости на более чем 500 млн руб.).

Зависший миллиард Ситуация вокруг РАО – результат конфликта между Федотовым и его бывшими партнерами, говорил ранее Матвиенко. Он заявил, что в этом году у РАО около 1 млрд руб. зависло в банках, связанных с людьми из другого общества по коллективному управлению правами – ВОИС. Гендиректор ВОИС Андрей Кричевский назвал это заявление «нелепой инсинуацией». Позже газета «Коммерсантъ» сообщила со ссылкой на данные Агентства страхования вкладов (АСВ), что все три организации по коллективному управлению (см. врез) могли быть причастны к выводу из Мострансбанка 1,84 млрд руб. Представители этих организаций это отрицали: они заявили, что никогда не заключали договоров с юрлицами, указанными в документах АСВ, на которые ссылается «Коммерсантъ». Представитель АСВ так и не прокомментировал это «Ведомостям».

Тем не мене конференция 31 августа стала поводом для конфликта между менеджментом и авторским советом РАО и теми, кто был избран на их места. Авторский совет общества во главе с продюсером Игорем Матвиенко сразу же объявил конференцию незаконной: он указывал на нарушения в проведении этого мероприятия (например на то, что созыв конференции должен был быть утвержден авторским советом организации, а этого не произошло). Матвиенко назвал всю ситуацию попыткой рейдерского захвата РАО. Совет РАО недавно сообщил, что обратился за помощью к президенту Владимиру Путину, чтобы тот помог выбрать для РАО новую форму с государственной составляющей. Также Матвиенко заявил, что РАО готово передать контроль над обществом крупной медиакомпании с государственным участием.

Кроме того, члены авторского совета РАО подали несколько исков в московские суды с требованием признать результаты августовской конференции незаконными. По двум искам Хорошевский и Хамовнический суды приняли обеспечительные меры, которые запрещали Дмитриеву исполнять обязанности гендиректора РАО, а Минюсту – регистрировать эти изменения. Позже решения этих судов были отменены Мосгорсудом. Наложенные судами меры задержали внесение изменений в ЕГРЮЛ, и это не давало Дмитриеву управлять РАО, признавал он недавно. В частности, у него нет доступа к банковским счетам организации, поскольку банки ориентируются на данные ЕГРЮЛ, в которых гендиректором РАО числится Сергей Федотов. Недавно по одному из исков, поданному композитором Леонидом Величковским, Басманный суд отказался признавать конференцию 31 августа незаконной. Рассмотрение аналогичного иска в Пресненском суде перенесено на январь.

РАО выражает свое недоумение по поводу решения Минюста о регистрации Дмитриева в качестве гендиректора организации, говорит представитель РАО. Судя по всему, такое решение было принято, исходя из итогов конференции, незаконно проведенной 31-го августа 2016 г. группой лиц, не имеющих отношения к РАО. Минюст по закону «Об общественных объединениях» должен принимать решение о регистрации в течение 30 дней со дня подачи документов. Дмитриев два раза получал отказы в регистрации, последний раз подал документы 12 декабря, продолжает представитель РАО. Срок процедуры рассмотрения документов еще не истек, исключение, сделанное Минюстом ради Дмитриева, РАО считает нарушением процедуры проверки, установленной законодательством. РАО планирует обратиться в Минюст за разъяснениями по этому вопросу, резюмировал представитель РАО.