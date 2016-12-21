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Суд отказался признать незаконной конференцию Российского авторского общества

Ее собрала часть авторов и переизбрала менеджмент РАО, другие менеджеры оспорили это решение
Суд отказался признать незаконной конференцию Российского авторского общества
Суд отказался признать незаконной конференцию Российского авторского общества
М.Стулов / Ведомости

Басманный суд Москвы не удовлетворил иск композитора Леонида Величковского к членам инициативной группы авторов, организовавших внеочередную конференцию Российского авторского общества (РАО) 31 августа 2016 г. Это следует из информации, опубликованной на сайте суда. «Суд отказал в удовлетворении иска, но причины отказа будут понятны после появления текста решения суда. Только после ознакомления с ним мы примем решение о подаче апелляции», - уточнил «Ведомостям» представитель Величковского в суде.

Величковский – член авторского совета РАО, в конце ноября этого года он подал иск в Басманный суд к четырем авторам – Александру Вулых, Игорю Матете, Евгению Кобылянскому, Сергею Сашину, а также к основателю Первого музыкального издательства (ПМИ) Максиму Дмитриеву. В качестве третьего лица в иске фигурирует и само РАО.

В иске Величковский просил суд признать незаконными порядок организации конференции РАО 31 августа и все принятые на ней решения. Ответчики – члены инициативной группы авторов, созвавшие эту конференцию.

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На конференции 31 августа часть авторов, членов РАО, отстранили от исполнения обязанностей гендиректора авторского общества Сергея Федотова, его мать, замгендиректора РАО Веру Федотову, а также избрали новый авторский совет организации и ревизионную комиссию. Новым гендиректором РАО авторы избрали Максима Дмитриева, а руководителем нового авторского совета – композитора Игоря Бутмана.

Директор за решеткой

Сергей Федотов с июня этого года находится за решеткой по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере. Это стало результатом расследования МВД, пришедшего к выводу, что он способствовал выводу из ЗАО «СЭК» («дочка» РАО) недвижимости на более чем 500 млн руб. При этом само РАО потерпевшим себя в этой ситуации не признает. Также представители РАО заявляли ранее, что часть средств от сделок ЗАО «СЭК» вернулось на счета этой компании. Менеджмент РАО считает, что уголовное дело против Федотова связано с попыткой захвата РАО.

Текущий менеджмент и авторский совет РАО не признали решения конференции и назвали ее попыткой рейдерского захвата организации. Из-за череды исков со стороны разных членов авторского совета РАО авторы пока так и не смогли зарегистрировать результаты конференции в Минюсте: в частности, в Едином госреестре юридических лиц в качестве гендиректора РАО до сих пор фигурирует Сергей Федотов. Дмитриев недавно публично признавал, что отсутствие регистрации в Минюсте не дает ему исполнять обязанности гендиректора РАО: в частности, он не может получить доступ к банковским счетам общества, так как банки ориентируются на информацию из ЕГРЮЛ. Хамовнический и Хорошевский суды Москвы ранее приняли обеспечительные меры, запрещающие Дмитриеву работать гендиректором РАО, а Минюсту – регистрировать изменения в этой организации, впоследствии решения этих судов были отменены Мосгорсудом.

На прошлой неделе президент текущего авторского совета РАО Игорь Матвиенко заявил, что авторское общество планирует просить помощи у президента Владимира Путина. По его словам, РАО само не справляется с ситуацией «захвата» организации и просит президента вмешаться в конфликт. Матвиенко рассчитывает, что Путин поможет выбрать для РАО «такую форму, чтобы в ней была государственная составляющая». Он также уточнил, что РАО ведет переговоры с нескольким крупными медиахолдингами с госучастием, чтобы один из них взял на себя управление РАО. Такие переговоры подтвердил лишь представитель Национальной медиагруппы (НМГ). Он сообщил, что НМГ «обсуждает поступившее предложение, никаких решений пока не принято».

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