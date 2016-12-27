Телекоммуникации

Бизнес-омбудсмен Борис Титов вступился за московских провайдеров

Он просит московскую мэрию минимизировать демонтаж воздушных линий связи
Провода над городом портят его вид, уверена мэрия Москвы
Провода над городом портят его вид, уверена мэрия Москвы
МАКСИМ СТУЛОВ / Ведомости

Перенос в кабельную канализацию воздушных линий связи крайне дорог и может привести к росту тарифов на доступ в интернет в Москве. Об этом в своем письме (с ним ознакомились «Ведомости») Борис Титов предупреждает мэра Москвы Сергея Собянина. Такое письмо действительно отправлялось, подтвердил сотрудник аппарата бизнес-омбудсмена. Перенос висящих в воздухе проводов может обойтись каждому оператору в десятки миллиардов рублей, при этом пока не определено, кто и как оплатит операторам эту процедуру, отмечает Титов. Расходы, связанные с переносом проводов под землю, грозят, помимо роста цен, снижением качества связи, приостановкой развития инфраструктуры и репутационными рисками для операторов, опасается он. Титов, в частности, просит московские власти скорректировать планы по переносу воздушных линий в сторону максимально возможного их сохранения, отмены демонтажа. Также Титов просит решить вопрос о выплате компенсации провайдерам.

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