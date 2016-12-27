Бизнес-омбудсмен Борис Титов вступился за московских провайдеров

Провода над городом портят его вид, уверена мэрия Москвы
МАКСИМ СТУЛОВ / Ведомости
Перенос в кабельную канализацию воздушных линий связи крайне дорог и может привести к росту тарифов на доступ в интернет в Москве. Об этом в своем письме (с ним ознакомились «Ведомости») Борис Титов предупреждает мэра Москвы Сергея Собянина. Такое письмо действительно отправлялось, подтвердил сотрудник аппарата бизнес-омбудсмена. Перенос висящих в воздухе проводов может обойтись каждому оператору в десятки миллиардов рублей, при этом пока не определено, кто и как оплатит операторам эту процедуру, отмечает Титов. Расходы, связанные с переносом проводов под землю, грозят, помимо роста цен, снижением качества связи, приостановкой развития инфраструктуры и репутационными рисками для операторов, опасается он. Титов, в частности, просит московские власти скорректировать планы по переносу воздушных линий в сторону максимально возможного их сохранения, отмены демонтажа. Также Титов просит решить вопрос о выплате компенсации провайдерам.