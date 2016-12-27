ИТ-бизнес

«Ростелеком» хочет вечно владеть программами Microsoft

Он выкупает бессрочные лицензии на них за 1,26 млрд рублей
«Ростелеком» хочет вечно владеть продуктами Microsoft
«Ростелеком» хочет вечно владеть продуктами Microsoft
Е. Разумный / Ведомости

«Ростелеком» потратит 1,26 млрд руб. на лицензии программного обеспечения (ПО) от Microsoft, следует из материалов его закупок. Госоператор закупает в совокупности 133 600 лицензий на различный софт, среди которого операционные системы, офисный софт, ПО для удаленного подключения к рабочему столу. Закупает он их у единственного поставщика – компании «Компарекс», которая в 2013 г. выиграла конкурс госоператора на поставку лицензий Microsoft за 1,8 млрд руб. Но те лицензии действовали лишь до 30 ноября этого года. Сейчас госоператор выкупает их в бессрочное пользование, причем по ценам 2013 г., уточняет представитель «Ростелекома».

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