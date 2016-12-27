«Ростелеком» хочет вечно владеть программами Microsoft

«Ростелеком» потратит 1,26 млрд руб. на лицензии программного обеспечения (ПО) от Microsoft, следует из материалов его закупок. Госоператор закупает в совокупности 133 600 лицензий на различный софт, среди которого операционные системы, офисный софт, ПО для удаленного подключения к рабочему столу. Закупает он их у единственного поставщика – компании «Компарекс», которая в 2013 г. выиграла конкурс госоператора на поставку лицензий Microsoft за 1,8 млрд руб. Но те лицензии действовали лишь до 30 ноября этого года. Сейчас госоператор выкупает их в бессрочное пользование, причем по ценам 2013 г., уточняет представитель «Ростелекома».

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