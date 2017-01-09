«Коммерсантъ» закрывает бумажные версии журналов «Деньги» и «Власть»

Издательский дом «Коммерсантъ» перестает выпускать печатные версии журналов «Деньги» и «Власть», рассказал «Ведомостям» гендиректор ИД Владимир Желонкин. Формат еженедельных журналов отмирает, продажи рекламы в них не растут, а печать становится все дороже, объяснил он: выход этих журналов в бумажном виде, по сути, съедает все, что им удается заработать. А «Коммерсантъ», по словам Желонкина, хочет повысить свою EBITDA и больше не готов тратиться на бумажные версии этих проектов.

При этом в онлайне «Деньги» и «Власть» продолжат выходить, сообщил Желонкин, и большая часть редакции продолжит работать. У «Коммерсанта» помимо одноименной газеты есть еще несколько изданий, выходящих в бумажном виде, – журналы «Огонек», Weekend, «Автопилот». Их издательский дом продолжит выпускать, так как они с точки зрения выручки чувствуют себя гораздо лучше, чем закрывающиеся проекты.

В 2016 г. ИД «Коммерсантъ» получил 3,2 млрд руб. выручки по сравнению с 2,8 млрд руб в 2015 г., рассказывает Желонкин. EBITDA в 2016 г. составила около 400 млн руб. В 2017 г. выручка вырастет еще на 0,3 млрд руб., рассчитывает он. Основной драйвер роста – интернет, причем как продажи рекламы, так и подписки на сервисы вроде «Картотеки.ру», которая принесла в 2016 г. 0,5 млрд руб. Весь интернет-сегмент принес ИД «Коммерсантъ» в 2016 г. около 1 млрд руб., или треть всей выручки, говорит Желонкин.

В 2015 г. ИД «Коммерсантъ» продал журнал «Секрет фирмы» медиахолдингу Rambler & Co. Холдинг сделал из «Секрета фирмы» онлайн-издание, в таком виде журнал выходит до сих пор. В прошлом году Rambler & Co закрыл печатную версию журнала «Афиша». А в прошлом году медиахолдинг «Эксперт» перестал выпускать еженедельный журнал «Русский репортер».

По данным Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР), в январе – сентябре 2016 г. рынок рекламы в печатных СМИ упал на 15% до 13,9-14,1 млрд руб. Продажи рекламы в журналах снизились в тот же период на 9% до 7,3-7,5 млрд руб. Этот рынок падает не первый год. За последние восемь лет рекламные доходы печатных СМИ сократились на 65% – с 64 млрд руб. до 23 млрд в 2015 г., говорилось в докладе «Изменения медиапредпочтений и потребительского поведения» компании Mediascope (бывшая TNS Russia).

При этом рекламный рынок рунета растет. По данным АКАР, за 9 месяцев 2016 г. продажи онлайн-рекламы увеличились на 24% по сравнению с тем же периодом 2015 г. до 83–96 млрд руб. Итоги за весь 2016 год АКАР еще не подвела.