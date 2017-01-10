ИТ-бизнес
Статья опубликована в № 4237 от 10.01.2017 под заголовком: Государство сверится с реестром

Минкомсвязи согласилось с идеей допускать к госзакупкам софта продукты только из реестра отечественного ПО

таким предложением выступила сенатор Людмила Бокова
В прошлом году программные продукты не из реестра участвовали в госзакупках
В прошлом году программные продукты не из реестра участвовали в госзакупках
МАКСИМ СТУЛОВ / Ведомости

Минкомсвязи поддержало предложение сенатора Людмилы Боковой допускать к госзакупкам только продукты из реестра отечественного программного обеспечения (ПО), сообщил «Ведомостям» представитель Боковой. Об этом также знает президент Фонда информационной демократии Илья Массух. Потребуется доработка принятого в ноябре 2015 г. постановления правительства, которое с 1 января 2016 г. ограничивает закупки импортного софта (см. врез), следует из письма замминистра связи и массовых коммуникаций Олега Пака сенатору Боковой («Ведомости» ознакомились с копией).

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