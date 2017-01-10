Минкомсвязи согласилось с идеей допускать к госзакупкам софта продукты только из реестра отечественного ПО

В прошлом году программные продукты не из реестра участвовали в госзакупках

Минкомсвязи поддержало предложение сенатора Людмилы Боковой допускать к госзакупкам только продукты из реестра отечественного программного обеспечения (ПО), сообщил «Ведомостям» представитель Боковой. Об этом также знает президент Фонда информационной демократии Илья Массух. Потребуется доработка принятого в ноябре 2015 г. постановления правительства, которое с 1 января 2016 г. ограничивает закупки импортного софта (см. врез), следует из письма замминистра связи и массовых коммуникаций Олега Пака сенатору Боковой («Ведомости» ознакомились с копией).